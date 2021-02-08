https://ria.ru/20210208/zelenskiy-1596532931.html

В Совфеде назвали слова Зеленского о "Спутнике V" оправданием бездействия

В Совфеде назвали слова Зеленского о "Спутнике V" оправданием бездействия

Украинский президент Владимир Зеленский пытается оправдать свое бездействие в плане организации вакцинирования граждан от коронавируса, заявляя о якобы... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:55

2021-02-08T15:55

2021-02-08T16:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский пытается оправдать свое бездействие в плане организации вакцинирования граждан от коронавируса, заявляя о якобы неэффективности российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский, комментируя возможность привить украинцев российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя. Он также отметил, что эффективность российской вакцины, якобы, не имеет подтверждения.По его словам, в глазах украинской власти - все, что делает Россия плохо, все ее достижения, в том числе в медицине, плохи. При этом "в интересах самих украинцев обеспечение страны эффективными вакцинами от коронавируса, в частности - российской "Спутник V", уверен Цеков.В то же время Зеленский "оправдывает свое бездействие", не разрешая использовать российский препарат на Украине, отметил сенатор. При этом Цеков подчеркнул, что уже весь мир признал эффективность российской вакцины, многие страны заинтересовались в ее использовании.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596525145.html

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире