Глава СПЧ назвал аргументы Явлинского в статье о Навальном обоснованными
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГригорий Явлинский во время встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что хоть и не был сторонником председателя федерального политического комитета "Яблока" Григория Явлинского, считает его аргументы в статье об Алексее Навальном обоснованными.
Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой. Некоторые политики высказались негативно по поводу статьи.
"Я никогда не был сторонником Явлинского, но разные точки зрения должны высказываться в стране и в том числе относительно персоны Навального. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У Явлинского вполне обоснованная аргументация. И вставать в позицию, что он враг всего хорошего и враг демократии, абсолютно неправильно", - сказал Фадеев.
Он отметил, что Явлинского трудно назвать сторонником нынешней власти, в статье приводится очень жесткая критика положения дел в стране, но в то же время никто не может запретить уважаемому человеку, находящемуся в политике десятилетия, выражать свою точку зрения.
"И это (реакция на статью Явлинского - ред.) выглядит очень некрасиво. Это какая-то травля началась", - добавил глава Совета.
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