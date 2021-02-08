https://ria.ru/20210208/yavlinskiy-1596593161.html

Глава СПЧ назвал аргументы Явлинского в статье о Навальном обоснованными

Глава СПЧ назвал аргументы Явлинского в статье о Навальном обоснованными

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что хоть и не был сторонником председателя федерального политического РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:53

2021-02-08T21:53

2021-02-08T21:53

валерий фадеев

алексей навальный

яблоко

григорий явлинский

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что хоть и не был сторонником председателя федерального политического комитета "Яблока" Григория Явлинского, считает его аргументы в статье об Алексее Навальном обоснованными.Ранее Явлинский в статье на своем официальном сайте заявил, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. По словам основателя "Яблока", в претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Также Явлинский отметил, что ни самого Навального, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несогласованные акции и оказались за решеткой. Некоторые политики высказались негативно по поводу статьи.Он отметил, что Явлинского трудно назвать сторонником нынешней власти, в статье приводится очень жесткая критика положения дел в стране, но в то же время никто не может запретить уважаемому человеку, находящемуся в политике десятилетия, выражать свою точку зрения.

https://ria.ru/20210208/navalnyy-1596480645.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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валерий фадеев, алексей навальный, яблоко, григорий явлинский, политика