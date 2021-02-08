https://ria.ru/20210208/vystavka-1596506236.html

В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа

В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:03

2021-02-08T14:03

2021-02-08T14:07

75 лет великой победы

россия

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости."Это мероприятие имеет очень важное значение как для нашей страны, так и всего мира", - заявил на открытии выставки вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, подчеркнув важность сохранения для потомков памяти о трагедиях войны.Начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что Вторая мировая война была не только самой кровопролитной, но и самой жестокой в отношении гражданского населения."Каждая советская семья сохранила в памяти ужасы той войны. Жители Ленинградской области не являются исключением. Они подвергались беспрецедентной жестокости со стороны оккупантов",- заявил он.Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что представленные материалы - лишь краткая выжимка большой работы научных сотрудников."Это было испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников. Через их руки прошли тысячи документов, самые страшные документы - расследования злодеяний фашистов. Ни один фильм не может передать и одного процента того ужаса, который пережили наши предки. Это была война на уничтожение", - сказал он.Выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов России. Документы и артефакты раскрывают подробности карательных операций и массового уничтожения мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей в больницах.Выставочные проекты "Без срока давности" открылись 8 февраля одновременно в 63 регионах России.Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html

https://ria.ru/20200511/1571181825.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, санкт-петербург