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В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа
В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:03
2021-02-08T14:07
75 лет великой победы
россия
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости."Это мероприятие имеет очень важное значение как для нашей страны, так и всего мира", - заявил на открытии выставки вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, подчеркнув важность сохранения для потомков памяти о трагедиях войны.Начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что Вторая мировая война была не только самой кровопролитной, но и самой жестокой в отношении гражданского населения."Каждая советская семья сохранила в памяти ужасы той войны. Жители Ленинградской области не являются исключением. Они подвергались беспрецедентной жестокости со стороны оккупантов",- заявил он.Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что представленные материалы - лишь краткая выжимка большой работы научных сотрудников."Это было испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников. Через их руки прошли тысячи документов, самые страшные документы - расследования злодеяний фашистов. Ни один фильм не может передать и одного процента того ужаса, который пережили наши предки. Это была война на уничтожение", - сказал он.Выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов России. Документы и артефакты раскрывают подробности карательных операций и массового уничтожения мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей в больницах.Выставочные проекты "Без срока давности" открылись 8 февраля одновременно в 63 регионах России.Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.
https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html
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россия
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россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, санкт-петербург

В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа

14:03 08.02.2021 (обновлено: 14:07 08.02.2021)
 
© Анастасия КончаковскаяЭкспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Экспонат выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Анастасия Кончаковская
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Это мероприятие имеет очень важное значение как для нашей страны, так и всего мира", - заявил на открытии выставки вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, подчеркнув важность сохранения для потомков памяти о трагедиях войны.
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 14:59
Японку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
Начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что Вторая мировая война была не только самой кровопролитной, но и самой жестокой в отношении гражданского населения.
"Каждая советская семья сохранила в памяти ужасы той войны. Жители Ленинградской области не являются исключением. Они подвергались беспрецедентной жестокости со стороны оккупантов",- заявил он.
Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что представленные материалы - лишь краткая выжимка большой работы научных сотрудников.
"Это было испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников. Через их руки прошли тысячи документов, самые страшные документы - расследования злодеяний фашистов. Ни один фильм не может передать и одного процента того ужаса, который пережили наши предки. Это была война на уничтожение", - сказал он.
Великая отечественная война 1941-1945 гг. Гитлеровский солдат - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 03:10
Рассекречены документы о казнях советских граждан пособниками гитлеровцев
Выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов России. Документы и артефакты раскрывают подробности карательных операций и массового уничтожения мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей в больницах.
Выставочные проекты "Без срока давности" открылись 8 февраля одновременно в 63 регионах России.
Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.
Члены зондеркоманды сжигают тела убитых газом заключенных Освенцима - РИА Новости, 1920, 11.05.2020
11 мая 2020, 08:00
Без срока давности: где прячутся уцелевшие нацистские преступники
 
75 лет Великой ПобедыРоссияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьСанкт-Петербург
 
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