В Петербурге открылась выставка о геноциде советского народа
14:03 08.02.2021 (обновлено: 14:07 08.02.2021)
© Анастасия КончаковскаяЭкспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Выставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Это мероприятие имеет очень важное значение как для нашей страны, так и всего мира", - заявил на открытии выставки вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, подчеркнув важность сохранения для потомков памяти о трагедиях войны.
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Начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что Вторая мировая война была не только самой кровопролитной, но и самой жестокой в отношении гражданского населения.
"Каждая советская семья сохранила в памяти ужасы той войны. Жители Ленинградской области не являются исключением. Они подвергались беспрецедентной жестокости со стороны оккупантов",- заявил он.
Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что представленные материалы - лишь краткая выжимка большой работы научных сотрудников.
"Это было испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников. Через их руки прошли тысячи документов, самые страшные документы - расследования злодеяний фашистов. Ни один фильм не может передать и одного процента того ужаса, который пережили наши предки. Это была война на уничтожение", - сказал он.
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Выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов России. Документы и артефакты раскрывают подробности карательных операций и массового уничтожения мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей в больницах.
Выставочные проекты "Без срока давности" открылись 8 февраля одновременно в 63 регионах России.
Проект "Без срока давности" создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект "Без срока давности" был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.
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