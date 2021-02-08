Поймай чудо! Где смотреть самое красивое северное сияние в России
"В Москве северное сияние не увидишь — ради него мы не раз ездили в Мурманскую область, — рассказывает автор конкурсного снимка Мария Трипотень. — И нам очень повезло! Дыхание захватывает от восторга. В этот раз я не успела выйти на намеченную локацию: бегу по лесу, понимаю, что горит и рисует красками. Разложила штатив и камеру направила в небо".
Мария сравнивает это природное явление со взмахом крыла волшебной птицы над лесом: "Внезапно, быстро — и улетела, оставив тебя в трепетном ожидании повторения чуда".
"В Москве северное сияние не увидишь — ради него мы не раз ездили в Мурманскую область, — рассказывает автор конкурсного снимка Мария Трипотень. — И нам очень повезло! Дыхание захватывает от восторга. В этот раз я не успела выйти на намеченную локацию: бегу по лесу, понимаю, что горит и рисует красками. Разложила штатив и камеру направила в небо".
Мария сравнивает это природное явление со взмахом крыла волшебной птицы над лесом: "Внезапно, быстро — и улетела, оставив тебя в трепетном ожидании повторения чуда".
"Очень редкое по силе полярное сияние удалось снять близ села Бисерово Кировской области", — говорит фотограф Сергей Бисеров.
Зеленый цвет всполохов дают ионы кислорода, а фиолетовый и розовый — азот. Оттенки бывают разные — в зависимости от погоды и изменений в химическом составе атмосферы.
"Очень редкое по силе полярное сияние удалось снять близ села Бисерово Кировской области", — говорит фотограф Сергей Бисеров.
Зеленый цвет всполохов дают ионы кислорода, а фиолетовый и розовый — азот. Оттенки бывают разные — в зависимости от погоды и изменений в химическом составе атмосферы.
"Я снимал гранитные останцы на возвышенности Улахан-Сис в Якутии, и тут началось северное сияние", — поясняет автор фото Михаил Черемкин.
Эти скалы, созданные за сто миллионов лет ветром, водой и морозами, стоят грядой и напоминают причудливые города.
"Я снимал гранитные останцы на возвышенности Улахан-Сис в Якутии, и тут началось северное сияние", — поясняет автор фото Михаил Черемкин.
Эти скалы, созданные за сто миллионов лет ветром, водой и морозами, стоят грядой и напоминают причудливые города.
Этот снимок сделали на Ямале. Для полуострова на севере Западной Сибири волшебное свечение неба — не редкость даже осенью. Поймать Aurora Borealis можно с августа по апрель.
"Здесь до сих пор ездят на оленях и живут в чумах, — говорит фотограф Ольга Бабушкина. — Нам повезло: в первую же ночь было полярное сияние и гало (необычное свечение) от луны".
Этот снимок сделали на Ямале. Для полуострова на севере Западной Сибири волшебное свечение неба — не редкость даже осенью. Поймать Aurora Borealis можно с августа по апрель.
"Здесь до сих пор ездят на оленях и живут в чумах, — говорит фотограф Ольга Бабушкина. — Нам повезло: в первую же ночь было полярное сияние и гало (необычное свечение) от луны".
Также в Ямало-Ненецком автономном округе, в окрестностях Салехарда, сделал красочные снимки сияющего ночного неба Дмитрий Моисеенко.
Считают, что любоваться этим природным явлением лучше вдали от больших городов и земных источников освещения — так цветные всполохи выглядят четче и ярче. Но его можно увидеть и в городе.
Также в Ямало-Ненецком автономном округе, в окрестностях Салехарда, сделал красочные снимки сияющего ночного неба Дмитрий Моисеенко.
Считают, что любоваться этим природным явлением лучше вдали от больших городов и земных источников освещения — так цветные всполохи выглядят четче и ярче. Но его можно увидеть и в городе.
Алексей Миролюбов снял северное сияние над островом Средний в Белом море.
Почти 90 лет там располагался лесозавод. Рядом было село Кереть. В шестидесятые его жителей переправили на материк, а на острове начали работать две морские биологические станции — Санкт-Петербургского и Казанского университетов.
Алексей Миролюбов снял северное сияние над островом Средний в Белом море.
Почти 90 лет там располагался лесозавод. Рядом было село Кереть. В шестидесятые его жителей переправили на материк, а на острове начали работать две морские биологические станции — Санкт-Петербургского и Казанского университетов.
"Увидеть полярные всполохи — одна из главных целей, которую мы ставили перед собой во время путешествия по Кольскому полуострову. И небо в Хибинах нам подарило такой шанс", — рассказывает Александра Москвичева.
Ее снимок сделан в городе Кировск, на берегу озера Большой Вудъявр — самого большого водоема в Хибинских горах, со всех сторон окруженного вершинами.
"Увидеть полярные всполохи — одна из главных целей, которую мы ставили перед собой во время путешествия по Кольскому полуострову. И небо в Хибинах нам подарило такой шанс", — рассказывает Александра Москвичева.
Ее снимок сделан в городе Кировск, на берегу озера Большой Вудъявр — самого большого водоема в Хибинских горах, со всех сторон окруженного вершинами.
Елена Пахалюк поймала сияние в объектив в Териберке, на побережье Баренцева моря. Поселок прославил режиссер Андрей Звягинцев — в 2014-м он снимал здесь фильм "Левиафан". Потянулись туристы. На удобства не рассчитывайте, предупреждают гиды: со времени съемок мало что изменилось.
Елена Пахалюк поймала сияние в объектив в Териберке, на побережье Баренцева моря. Поселок прославил режиссер Андрей Звягинцев — в 2014-м он снимал здесь фильм "Левиафан". Потянулись туристы. На удобства не рассчитывайте, предупреждают гиды: со времени съемок мало что изменилось.
Ночной сказкой назвал этот снимок фотограф Александр Краснов. Кадры сделаны на Чукотке, в государственном заповеднике "Остров Врангеля", в поселке Ушаковское.
"Северное сияние — редкое явление на широте Чебоксар. Удалось запечатлеть его над огнями Чебоксарской ГЭС", — объяснил автор.
Постоянного населения в Ушаковском нет, но приезжают на работу сотрудники военной базы и законсервированной гидрометеорологической полярной станции.
Ночной сказкой назвал этот снимок фотограф Александр Краснов. Кадры сделаны на Чукотке, в государственном заповеднике "Остров Врангеля", в поселке Ушаковское.
"Северное сияние — редкое явление на широте Чебоксар. Удалось запечатлеть его над огнями Чебоксарской ГЭС", — объяснил автор.
Постоянного населения в Ушаковском нет, но приезжают на работу сотрудники военной базы и законсервированной гидрометеорологической полярной станции.
Олег Семенкевич прислал на конкурс сразу несколько снимков полярного свечения, сделанных в Мурманской области в городе Апатиты.
На этом кадре все пространство залито зеленым цветом: кажется, что небесные всполохи опустились на землю.
Олег Семенкевич прислал на конкурс сразу несколько снимков полярного свечения, сделанных в Мурманской области в городе Апатиты.
На этом кадре все пространство залито зеленым цветом: кажется, что небесные всполохи опустились на землю.
"В Мурманской области туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказала гид Елена Лановая.
Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, и на все 200, отмечает экскурсовод.
Красоту дерева под снежным покровом на фоне полярного свечения запечатлел Олег Семенкевич.
"В Мурманской области туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказала гид Елена Лановая.
Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, и на все 200, отмечает экскурсовод.
Красоту дерева под снежным покровом на фоне полярного свечения запечатлел Олег Семенкевич.
Заметив свечение за городом, как на этом снимке Олега Семенкевича, автомобилисты нередко останавливаются прямо на дороге. Поэтому власти Мурманской области в пяти точках, где чаще всего видят цветные вспышки, установили новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Это сделано для того, чтобы туристы, увлекшись фотографированием, не выходили на проезжую часть.
Заметив свечение за городом, как на этом снимке Олега Семенкевича, автомобилисты нередко останавливаются прямо на дороге. Поэтому власти Мурманской области в пяти точках, где чаще всего видят цветные вспышки, установили новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Это сделано для того, чтобы туристы, увлекшись фотографированием, не выходили на проезжую часть.