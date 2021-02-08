Поймай чудо! Где смотреть самое красивое северное сияние в России

© Фото : Tрипотень Мария/предоставлено РГО

"В Москве северное сияние не увидишь — ради него мы не раз ездили в Мурманскую область, — рассказывает автор конкурсного снимка Мария Трипотень. — И нам очень повезло! Дыхание захватывает от восторга. В этот раз я не успела выйти на намеченную локацию: бегу по лесу, понимаю, что горит и рисует красками. Разложила штатив и камеру направила в небо".

Мария сравнивает это природное явление со взмахом крыла волшебной птицы над лесом: "Внезапно, быстро — и улетела, оставив тебя в трепетном ожидании повторения чуда".