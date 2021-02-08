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Поймай чудо! Где смотреть самое красивое северное сияние в России
Поймай чудо! Где смотреть самое красивое северное сияние в России
Ямал, Чукотка, Якутия, Мурманская и Кировская области — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть яркие всполохи северного сияния. Авторы лучших... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:00
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северное сияние
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Ямал, Чукотка, Якутия, Мурманская и Кировская области — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть яркие всполохи северного сияния. Авторы лучших снимков могут стать участниками конкурса "Самая красивая страна", организованного Русским географическим обществом (РГО). Для этого до 5 апреля необходимо прислать фотографии дикой природы, сделанные в России. Полярное многоцветье ночного неба, увиденное глазами участников соревнования, — в фотоленте РИА Новости.
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чукотка
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ямал
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горячие туры, куда поехать в выходные, туры, природа, достопримечательности, фото, куда можно лететь, куда поехать, северное сияние, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, чукотка, баренцево море, фото - туризм, хибины (национальный парк), ямал, мурманская область, республика карелия, фото, туризм

Поймай чудо! Где смотреть самое красивое северное сияние в России

08:00 08.02.2021 (обновлено: 11:05 08.02.2021)
 
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Ямал, Чукотка, Якутия, Мурманская и Кировская области — вот куда отправляются желающие увидеть и запечатлеть яркие всполохи северного сияния. Авторы лучших снимков могут стать участниками конкурса "Самая красивая страна", организованного Русским географическим обществом (РГО). Для этого до 5 апреля необходимо прислать фотографии дикой природы, сделанные в России. Полярное многоцветье ночного неба, увиденное глазами участников соревнования, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Tрипотень Мария/предоставлено РГО

"В Москве северное сияние не увидишь — ради него мы не раз ездили в Мурманскую область, — рассказывает автор конкурсного снимка Мария Трипотень. — И нам очень повезло! Дыхание захватывает от восторга. В этот раз я не успела выйти на намеченную локацию: бегу по лесу, понимаю, что горит и рисует красками. Разложила штатив и камеру направила в небо".

Мария сравнивает это природное явление со взмахом крыла волшебной птицы над лесом: "Внезапно, быстро — и улетела, оставив тебя в трепетном ожидании повторения чуда".

Птица цвета ультрамарин. 2020
1 из 12

"В Москве северное сияние не увидишь — ради него мы не раз ездили в Мурманскую область, — рассказывает автор конкурсного снимка Мария Трипотень. — И нам очень повезло! Дыхание захватывает от восторга. В этот раз я не успела выйти на намеченную локацию: бегу по лесу, понимаю, что горит и рисует красками. Разложила штатив и камеру направила в небо".

Мария сравнивает это природное явление со взмахом крыла волшебной птицы над лесом: "Внезапно, быстро — и улетела, оставив тебя в трепетном ожидании повторения чуда".

© Фото : Tрипотень Мария/предоставлено РГО
© Фото : Бисеров Сергей/предоставлено РГО

"Очень редкое по силе полярное сияние удалось снять близ села Бисерово Кировской области", — говорит фотограф Сергей Бисеров.

Зеленый цвет всполохов дают ионы кислорода, а фиолетовый и розовый — азот. Оттенки бывают разные — в зависимости от погоды и изменений в химическом составе атмосферы.

Разноцветное небо. 2020
2 из 12

"Очень редкое по силе полярное сияние удалось снять близ села Бисерово Кировской области", — говорит фотограф Сергей Бисеров.

Зеленый цвет всполохов дают ионы кислорода, а фиолетовый и розовый — азот. Оттенки бывают разные — в зависимости от погоды и изменений в химическом составе атмосферы.

© Фото : Бисеров Сергей/предоставлено РГО
© Фото : Черемкин Михаил/предоставлено РГО

"Я снимал гранитные останцы на возвышенности Улахан-Сис в Якутии, и тут началось северное сияние", — поясняет автор фото Михаил Черемкин.

Эти скалы, созданные за сто миллионов лет ветром, водой и морозами, стоят грядой и напоминают причудливые города.

Северные краски. 2018
3 из 12

"Я снимал гранитные останцы на возвышенности Улахан-Сис в Якутии, и тут началось северное сияние", — поясняет автор фото Михаил Черемкин.

Эти скалы, созданные за сто миллионов лет ветром, водой и морозами, стоят грядой и напоминают причудливые города.

© Фото : Черемкин Михаил/предоставлено РГО
© Фото : Бабушкина Ольга/предоставлено РГО

Этот снимок сделали на Ямале. Для полуострова на севере Западной Сибири волшебное свечение неба — не редкость даже осенью. Поймать Aurora Borealis можно с августа по апрель.

"Здесь до сих пор ездят на оленях и живут в чумах, — говорит фотограф Ольга Бабушкина. — Нам повезло: в первую же ночь было полярное сияние и гало (необычное свечение) от луны".

Затерянный во времени. 2019
4 из 12

Этот снимок сделали на Ямале. Для полуострова на севере Западной Сибири волшебное свечение неба — не редкость даже осенью. Поймать Aurora Borealis можно с августа по апрель.

"Здесь до сих пор ездят на оленях и живут в чумах, — говорит фотограф Ольга Бабушкина. — Нам повезло: в первую же ночь было полярное сияние и гало (необычное свечение) от луны".

© Фото : Бабушкина Ольга/предоставлено РГО
© Фото : Дмитрий Моисеенко / предоставлено РГО

Также в Ямало-Ненецком автономном округе, в окрестностях Салехарда, сделал красочные снимки сияющего ночного неба Дмитрий Моисеенко.

Считают, что любоваться этим природным явлением лучше вдали от больших городов и земных источников освещения — так цветные всполохи выглядят четче и ярче. Но его можно увидеть и в городе.

Дмитрий Моисеенко. Ночное Небо Ямала. 2019
5 из 12

Также в Ямало-Ненецком автономном округе, в окрестностях Салехарда, сделал красочные снимки сияющего ночного неба Дмитрий Моисеенко.

Считают, что любоваться этим природным явлением лучше вдали от больших городов и земных источников освещения — так цветные всполохи выглядят четче и ярче. Но его можно увидеть и в городе.

© Фото : Дмитрий Моисеенко / предоставлено РГО
© Фото : Миролюбов Алексей/предоставлено РГО

Алексей Миролюбов снял северное сияние над островом Средний в Белом море.

Почти 90 лет там располагался лесозавод. Рядом было село Кереть. В шестидесятые его жителей переправили на материк, а на острове начали работать две морские биологические станции — Санкт-Петербургского и Казанского университетов.

Aurora borealis. Республика Карелия .2020
6 из 12

Алексей Миролюбов снял северное сияние над островом Средний в Белом море.

Почти 90 лет там располагался лесозавод. Рядом было село Кереть. В шестидесятые его жителей переправили на материк, а на острове начали работать две морские биологические станции — Санкт-Петербургского и Казанского университетов.

© Фото : Миролюбов Алексей/предоставлено РГО
© Фото : Москвичева Александра/предоставлено РГО

"Увидеть полярные всполохи — одна из главных целей, которую мы ставили перед собой во время путешествия по Кольскому полуострову. И небо в Хибинах нам подарило такой шанс", — рассказывает Александра Москвичева.

Ее снимок сделан в городе Кировск, на берегу озера Большой Вудъявр — самого большого водоема в Хибинских горах, со всех сторон окруженного вершинами.

Аврора. 2020
7 из 12

"Увидеть полярные всполохи — одна из главных целей, которую мы ставили перед собой во время путешествия по Кольскому полуострову. И небо в Хибинах нам подарило такой шанс", — рассказывает Александра Москвичева.

Ее снимок сделан в городе Кировск, на берегу озера Большой Вудъявр — самого большого водоема в Хибинских горах, со всех сторон окруженного вершинами.

© Фото : Москвичева Александра/предоставлено РГО
© Фото : Пахалюк Елена/предоставлено РГО

Елена Пахалюк поймала сияние в объектив в Териберке, на побережье Баренцева моря. Поселок прославил режиссер Андрей Звягинцев — в 2014-м он снимал здесь фильм "Левиафан". Потянулись туристы. На удобства не рассчитывайте, предупреждают гиды: со времени съемок мало что изменилось.

Северное сияние Баренцева моря. 2018
8 из 12

Елена Пахалюк поймала сияние в объектив в Териберке, на побережье Баренцева моря. Поселок прославил режиссер Андрей Звягинцев — в 2014-м он снимал здесь фильм "Левиафан". Потянулись туристы. На удобства не рассчитывайте, предупреждают гиды: со времени съемок мало что изменилось.

© Фото : Пахалюк Елена/предоставлено РГО
© Фото : Краснов Александр/предоставлено РГО

Ночной сказкой назвал этот снимок фотограф Александр Краснов. Кадры сделаны на Чукотке, в государственном заповеднике "Остров Врангеля", в поселке Ушаковское.

"Северное сияние — редкое явление на широте Чебоксар. Удалось запечатлеть его над огнями Чебоксарской ГЭС", — объяснил автор.

Постоянного населения в Ушаковском нет, но приезжают на работу сотрудники военной базы и законсервированной гидрометеорологической полярной станции.

Ночные сказки. Чукотский автономный округ. 2020
9 из 12

Ночной сказкой назвал этот снимок фотограф Александр Краснов. Кадры сделаны на Чукотке, в государственном заповеднике "Остров Врангеля", в поселке Ушаковское.

"Северное сияние — редкое явление на широте Чебоксар. Удалось запечатлеть его над огнями Чебоксарской ГЭС", — объяснил автор.

Постоянного населения в Ушаковском нет, но приезжают на работу сотрудники военной базы и законсервированной гидрометеорологической полярной станции.

© Фото : Краснов Александр/предоставлено РГО
© Фото : Семенкевич Олег/предоставлено РГО

Олег Семенкевич прислал на конкурс сразу несколько снимков полярного свечения, сделанных в Мурманской области в городе Апатиты.

На этом кадре все пространство залито зеленым цветом: кажется, что небесные всполохи опустились на землю.

Северное сияние в городе Апатиты Мурманская область, Хибины. 2020
10 из 12

Олег Семенкевич прислал на конкурс сразу несколько снимков полярного свечения, сделанных в Мурманской области в городе Апатиты.

На этом кадре все пространство залито зеленым цветом: кажется, что небесные всполохи опустились на землю.

© Фото : Семенкевич Олег/предоставлено РГО
© Фото : Семенкевич Олег/предоставлено РГО

"В Мурманской области туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказала гид Елена Лановая.

Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, и на все 200, отмечает экскурсовод.

Красоту дерева под снежным покровом на фоне полярного свечения запечатлел Олег Семенкевич.

Северное сияние в городе Апатиты Мурманской области, Хибины. 2020
11 из 12

"В Мурманской области туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказала гид Елена Лановая.

Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, и на все 200, отмечает экскурсовод.

Красоту дерева под снежным покровом на фоне полярного свечения запечатлел Олег Семенкевич.

© Фото : Семенкевич Олег/предоставлено РГО
© Фото : Семенкевич Олег/предоставлено РГО

Заметив свечение за городом, как на этом снимке Олега Семенкевича, автомобилисты нередко останавливаются прямо на дороге. Поэтому власти Мурманской области в пяти точках, где чаще всего видят цветные вспышки, установили новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Это сделано для того, чтобы туристы, увлекшись фотографированием, не выходили на проезжую часть.

Северное сияние в городе Апатиты Мурманская область, Хибины. 2020
12 из 12

Заметив свечение за городом, как на этом снимке Олега Семенкевича, автомобилисты нередко останавливаются прямо на дороге. Поэтому власти Мурманской области в пяти точках, где чаще всего видят цветные вспышки, установили новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Это сделано для того, чтобы туристы, увлекшись фотографированием, не выходили на проезжую часть.

© Фото : Семенкевич Олег/предоставлено РГО
 
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