https://ria.ru/20210208/otkaz-1596556701.html

Зеленский объяснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V"

Зеленский объяснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" объяснил отказ от использования российской вакцины РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:35

2021-02-08T17:35

2021-02-08T17:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

борис менделевич

мария захарова

сергей цеков

российский фонд прямых инвестиций

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" объяснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V".Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля.По словам украинского лидера, официальной информации об эффективности "Спутник V" в 90-91 процентах случаев нет. "Я считаю, что граждане Украины – это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права", — заявил он.При этом наличие вакцины в России Зеленский назвал позитивным.Российская реакцияОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского о вакцине."На кроликах экспериментируют меньше", — написала она на странице в Facebook.Депутат Госдумы Борис Менделевич выразил сожаление, что политические пристрастия вмешиваются в сугубо медицинские споры."Говоря об эффективности вакцины, отмечу, что ВОЗ приветствовал публикацию об эффективности российской вакцины, что также говорит об уровне признания. Как врач, я полностью доверяю нашим разработчикам и сам сделал прививку и уверен, вакцина – это единственный способ справиться с вирусом, в частности, за счет коллективного иммунитета", — отметил парламентарий.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что новость об отказе Киева от "Спутника V" появляется не в первый раз."Слушайте, да кто нашу вакцину Украине вообще предлагал? Мы говорим, что можем по просьбе руководства любой страны дать образцы или организовать коммерческие поставки, но только тем, кто сам просит. Вот Аргентина сама запросила, Венгрия – тоже и ряд других стран. Украине никто ничего не предлагал и тем более не навязывал", — отметил он.Сенатор Сергей Цеков назвал заявление Зеленского ложью и проявлением русофобии. Он заявил, что в глазах украинских властей любые достижения России, в том числе в медицине, плохи. При этом он добавил, что использование качественных вакцин, включая "Спутник V", пошло бы на пользу украинцам."Вранье становится очень важной чертой нынешнего президента Украины, русофобия нарастает", — отметил он.Вакцина "Спутник V"На прошлой неделе научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. В ходе этой фазы препарат продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Российская вакцина стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.В январе российское Министерство здравоохранение разрешило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Как заявлял ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, "Cпутник V" — это не один препарат, а полноценная платформа вакцин. Его новая версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 105,7 миллиона случаев COVID-19, жертвами пандемии стали более 2,3 миллиона человек. На Украине выявили более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло более 23,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1594983443.html

https://ria.ru/20210119/vaktsiny-1593634758.html

https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594307394.html

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коронавирус covid-19, россия, борис менделевич, мария захарова, сергей цеков, российский фонд прямых инвестиций, владимир зеленский, украина, в мире