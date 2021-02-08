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ФРГ ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры по Навальному
ФРГ ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры по Навальному
Германия в четвертый раз отказала в содействии российской Генпрокуратуре по инциденту с Алексеем Навальным, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:56
2021-02-08T21:22
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Германия в четвертый раз отказала в содействии российской Генпрокуратуре по инциденту с Алексеем Навальным, заявили в российском МИД.При этом подчеркивается, что германской стороной "не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин". Также немецкие власти отказались сообщить сведения об изучавших бутылки экспертах и не дали опросить их.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже в Берлине сообщили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу немецких властей ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальные обращения по этой ситуации. За месяц российская сторона направила запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены. ОЗХО также проигнорировала соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире

ФРГ ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры по Навальному

17:56 08.02.2021 (обновлено: 21:22 08.02.2021)
 
© AFP 2021 / Odd AndersenПолицейские у больничного комплекса Шарите в Берлине
Полицейские у больничного комплекса Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Германия в четвертый раз отказала в содействии российской Генпрокуратуре по инциденту с Алексеем Навальным, заявили в российском МИД.

"Германская сторона ответила отказом на просьбу Генеральной прокуратуры России опросить Марию Певчих, сославшись на то, что ее адрес на территории ФРГ якобы неизвестен. При этом, по данным из открытых источников, она встречалась в Германии с Алексеем Навальным, круглосуточно находившимся под охраной спецслужб ФРГ, а в день его вылета из Берлина в Москву <…> была в числе провожавших", — сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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При этом подчеркивается, что германской стороной "не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин". Также немецкие власти отказались сообщить сведения об изучавших бутылки экспертах и не дали опросить их.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Точка в истории с берлинским пациентом
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже в Берлине сообщили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу немецких властей ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальные обращения по этой ситуации. За месяц российская сторона направила запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены. ОЗХО также проигнорировала соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияВ мире
 
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