https://ria.ru/20210208/navalnyy-1596562124.html

ФРГ ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры по Навальному

ФРГ ответила отказом на четвертый запрос Генпрокуратуры по Навальному

Германия в четвертый раз отказала в содействии российской Генпрокуратуре по инциденту с Алексеем Навальным, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:56

2021-02-08T17:56

2021-02-08T21:22

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Германия в четвертый раз отказала в содействии российской Генпрокуратуре по инциденту с Алексеем Навальным, заявили в российском МИД.При этом подчеркивается, что германской стороной "не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин". Также немецкие власти отказались сообщить сведения об изучавших бутылки экспертах и не дали опросить их.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже в Берлине сообщили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу немецких властей ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД тогда подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальные обращения по этой ситуации. За месяц российская сторона направила запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены. ОЗХО также проигнорировала соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Глава российского МИД Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20210208/blokirovka-1596486026.html

россия

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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, в мире