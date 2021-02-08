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В Петербурге подростки погасили Вечный огонь
В Петербурге подростки погасили Вечный огонь
Школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Cолдату в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T09:40
2021-02-08T09:40
2021-02-08T14:11
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Cолдату в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.О том, что в Дворцом парке в Красном селе не горит Вечный огонь, в полицию сообщили накануне днем, около 16:00. Полицейские установили, что к этому причастны четверо подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Один из них бросил в огонь комок снега, из-за чего пламя погасло.Специалисты оперативно восстановили горение Вечного огня. С детьми и их родителями полицейские провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210125/ogon-1594442126.html
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Школьники забрасывают снегом Вечный огонь в Петербурге
Питерские школьники решили впечатлить одноклассниц и забросали Вечный огонь снегом.
Теперь родителем собираются выписать крупные штрафы.
2021-02-08T09:40
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РИА Новости
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