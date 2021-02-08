https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

Названы регионы России с самым доступным бензином для населения

Названы регионы России с самым доступным бензином для населения

Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка возглавляют список российских регионов, жители которых могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина, РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:30

2021-02-08T00:30

2021-02-08T11:05

россия

экономика

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка возглавляют список российских регионов, жители которых могут купить на свои среднемесячные зарплаты больше всего бензина, аутсайдеры — Дагестан и Ивановская область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Динамика цен на бензинПо официальным данным, в 2020 году бензин в России подорожал, хотя темпы роста цен в большинстве субъектов и по стране в целом были относительно невысокими. Стоимость АИ-92 с середины января 2020 по середину января 2021 года выросла на 2,9%, что ниже уровня инфляции в прошлом году.Более чем в половине регионов цены на бензин изменились менее чем на три процента. Как считают эксперты, сравнительно небольшой рост обусловлен действием демпферного механизма, сглаживавшего ценовые колебания в периоды резких перепадов нефтяных котировок. Вместе с тем существенные различия в уровне цен и их динамике в различных регионах сохранились.Как показало исследование, в январе 2021 года разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в регионах составила около 33%. При этом дифференциация доходов населения остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения стоимости бензина к заработной плате.Лидеры и аутсайдеры рейтингаДля оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов, и составили рейтинг по доступности топлива.Его создали на основе ранжирования субъектов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем горючего определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года.Первые строчки заняли преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров топлива в месяц. Второе место у Москвы (1944 литра), третье — у Чукотки (1707 литров).Кроме этих трех, еще в тринадцати регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 1002 литра.Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители семи регионов — Северной Осетии (598 литров), Чечни (594 литра), Ингушетии (591 литр), Кабардино-Балкарии (584 литра), Карачаево-Черкесии (573 литра), Ивановской области (569 литров), Дагестана (560 литров). Эксперты объясняют это не только ценами на бензин, которые там выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.Доступный не значит дешевыйКак показывает исследование, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 40,04 рубля за литр АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей на Чукотке. При этом во многих местах, несмотря на дороговизну, он вполне доступен.АИ-92 в середине января 2020 года стоил больше 50 рублей за литр в шести регионах, при этом там на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров бензина. Это Чукотка (60,00 рублей за литр), Якутия (54,38 рубля), Магаданская область (53,92 рубля), Сахалин (51,67 рубля), Камчатка (50,91 рубля). Традиционно высокая цена бензина в дальневосточных регионах объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями.Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине января 2021 года зафиксирована в Челябинской области (40,04 рубля за литр). Еще в шести регионах стоимость этой марки топлива была ниже 42 рублей за литр. Это Новосибирская область, Томская область, Республика Алтай, Курганская область, Кемеровская область и Алтайский край.При этом в некоторых регионах с относительно низкой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами.Рост цен на топливоЭксперты обратили внимание на то, что в шести российских регионах стоимость автомобильного топлива выросла более чем на пять процентов. В среднем же по России бензин марки АИ-92 с середины января 2020 года по середину января 2021 года подорожал на 2,9 процента. Средние цены на бензин за этот период выросли практически во всех регионах, за исключением Алтайского края, где цена снизилась на 0,27%, а также Республики Алтай и Челябинской области, где цены практически не изменились.При этом темпы роста в основном были ниже инфляции. Более чем на четыре процента цены выросли только в 13 регионах, а выше уровня инфляции (4,9%) бензин подорожал лишь в шести субъектах Федерации. Наиболее существенно — более чем на семь процентов — средняя стоимость АИ-92 с 13 января 2020 года по 18 января 2021 года поднялась в Магаданской области, на Сахалине и Чукотке.Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2021 году тенденция роста цен на автомобильный бензин с темпами ниже инфляции сохранится. При этом темп роста номинальной заработной платы в среднем по стране, скорее всего, будет обгонять по темпам инфляцию, поэтому доступность бензина должна немного увеличиться, однако в разных регионах ситуация будет развиваться по-разному.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20200817/1575868019.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/benzin-1595743754.html

https://ria.ru/20210201/benzin-1595474940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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