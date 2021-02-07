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Пользователи Twitter раскритиковали посла Германии в Афинах

Пользователи Twitter раскритиковали посла Германии в Афинах

Греческие пользователи Twitter заступились за журналиста из Греции после упрёка в его адрес со стороны посла ФРГ в Афинах Эрнста Райхеля из-за поддержки России. РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T12:06

2021-02-07T12:06

2021-02-07T12:06

россия

эрнст райхель

еврокомиссия

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АФИНЫ, 7 фев - РИА Новости. Греческие пользователи Twitter заступились за журналиста из Греции после упрёка в его адрес со стороны посла ФРГ в Афинах Эрнста Райхеля из-за поддержки России.Райхель решил прокомментировать полемику греческого журналиста и польского, пожаловавшегося на высылку трёх европейских дипломатов из России. Райхель посоветовал греческому журналисту писать негативные вещи об РФ."Россия знает, что Еврокомиссия сделает все, что захочет Берлин, а Берлин хочет/нуждается в Northstream", - написал в ответ известный греческий журналист, ведущий программы "Спецрепортаж" на телеканале ANT1 Анастасиос (Тасос) Теллоглу. Несколько лет назад Теллоглу был отмечен журналистской наградой за расследование скандала со взятками греческим чиновникам компании Siemens."Как серьезный журналист, занимающийся своим исследованием, знаете ли вы, что Комиссия ЕС скептически относится к Nord Stream 2 (так он называется)? Почему бы вам не написать что-нибудь о приглашении Путина на парад 25 марта?" - посоветовал немецкий посол, имея в виду сообщения о том, что президент России Владимир Путин не приедет на парад в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.Греческие СМИ болезненно восприняли отказ Путина, приглашённого вместе с президентом Франции и принцем Чарльзом как представителями стран, внёсших наибольший вклад в освобождение Греции от турецкого ига.Однако высказывания немецкого посла Райхеля греки раскритиковали."Не ожидал, что государственный чиновник прибегнет к whataboutism`у (пропагандистской тактике - ред.) против журналиста. Если вы возражаете против приглашения Путина (я тоже), вы всегда можете обсудить это с греческими чиновниками, у вас есть доступ. Журналисты имеют право обращаться к чему угодно, нравится нам это или нет", - написал один из пользователей.Райхель заявил, что не оспаривал это. "Просто сделал предложение. Если журналист, которого я знаю и уважаю, с презрением обвиняет Германию и Комиссию в мягком отношении к России, возможно, было бы неплохо предложить, чтобы он также посмотрел на свою страну. Это все", - написал немецкий посол.Пользователи сочли неуместными поучения немецкого посла в адрес журналиста.Бывший президент Ассоциации туристических предприятий Греции SETE Андреас Андреадис написал, что некоторые немецкие официальные лица в течение многих лет неоднократно разочаровывали многих позитивно настроенных греков своими необоснованными комментариями и действиями. "Однако, когда это исходит от посла Германии, отсутствие такта, наполненности и чувства действительно шокирует", - написал Андреадис.Корреспондент журнала "Шпигель" Йоргос Христидис назвал бестактностью высказывания посла, который "свысока разговаривает с одним из самых уважаемых репортеров Греции".Проживающий в Великобритании пользователь предположил, что немецкий посол в Греции "пропустил пару лекций на курсах дипломатии". "Политики, указывающие журналистам, что писать, а что не писать, - это не "дело" в Греции, господин посол. Независимо от того, согласны вы или нет. Сделайте свою домашнюю работу", - написал он."Возможно, у вас нет четкого представления о греко-российских отношениях и о том, почему предпринимаются попытки хотя бы возродить культурную дипломатию между этими двумя странами. Тем не менее, Германия не имеет права голоса в этом вопросе и не имеет четких аргументов, чтобы указать пальцем на этот вопрос", - заявил он также.Ещё один пользователь посоветовал послу открыть учебник истории Греции, чтобы понять, почему пригласили Россию и Францию.Экономист Ирини Татси из Стокгольмского университета отметила, что поведение посла Германии является "противоположностью дипломатии". "Я говорю это, имея в виду ряд заявлений и реакций за многие месяцы. Я думаю, он травмирует вместо того, чтобы улучшать и без того проблемные отношения между двумя странами", - написала Татси."Он любитель", - ответили ей.Другой пользователь предположил, что, может, стоит выслать посла за такое враждебное поведение."Вы дважды пытались разрушить Европу за последнее столетие, продолжаете делать это за пределами этих двух мировых войн и всегда были против Греции и ее интересов, поэтому я предлагаю вам заткнуться", - написал еще один пользователь.

https://ria.ru/20210130/gretsiya-1595227925.html

https://ria.ru/20200212/1564629093.html

https://ria.ru/20200207/1564376330.html

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германия

греция

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россия, эрнст райхель, еврокомиссия, владимир путин, германия, греция, twitter, в мире