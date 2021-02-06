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Рэпера Гнойного задержали за участие в несогласованном митинге
Рэпера Гнойного задержали за участие в несогласованном митинге
Рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный и другими) задержали за участие в несогласованной акции в Петербурге 2 февраля. Об этом РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:38
2021-02-06T21:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный и другими) задержали за участие в несогласованной акции в Петербурге 2 февраля. Об этом он сам сообщил в Twitter."Еду в отделение", — написал исполнитель.К сообщению он прикрепил видео, сделанное на Невском проспекте во вторник. На нем видно, как он в сопровождении нескольких человек идет по улице и выкрикивает лозунги.Также Машнов опубликовал фото в Instagram, на котором видно, что он находится в отделении полиции.Второго февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого вечером в Москвы, Петербурге и ряде других городов прошли незаконные митинги.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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ив роше, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, санкт-петербург

Рэпера Гнойного задержали за участие в несогласованном митинге

19:38 06.02.2021 (обновлено: 21:16 06.02.2021)
 
© Фото : Саша ДискотекаСлава КПСС Карелин
Слава КПСС Карелин - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : Саша Дискотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Рэпера Вячеслава Машнова (выступает под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный и другими) задержали за участие в несогласованной акции в Петербурге 2 февраля. Об этом он сам сообщил в Twitter.
"Еду в отделение", — написал исполнитель.
К сообщению он прикрепил видео, сделанное на Невском проспекте во вторник. На нем видно, как он в сопровождении нескольких человек идет по улице и выкрикивает лозунги.
Также Машнов опубликовал фото в Instagram, на котором видно, что он находится в отделении полиции.
Второго февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. После этого вечером в Москвы, Петербурге и ряде других городов прошли незаконные митинги.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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