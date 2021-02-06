Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596266838.html
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
Количество заболевших коронавирусом россиян в январе на 20% меньше, чем в декабре, выделилась группа регионов-лидеров, где снижение произошло более чем на 25%,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T03:25
2021-02-06T03:25
распространение коронавируса
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594701127_0:33:3110:1782_1920x0_80_0_0_bb512a92e6d1d241fc884e05a56273a6.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом россиян в январе на 20% меньше, чем в декабре, выделилась группа регионов-лидеров, где снижение произошло более чем на 25%, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян."Количество заболевших по всей России снизилось на 20% от 863,643 тысячи в декабре до 691,142 тысячи в январе. В Москве снижение составило 41%, в Санкт-Петербурге - 21%", - сказал Тавадян.Он отметил, что на 25% упала заболеваемость в 21 регионе: в Тыве, Чечне, Хакасии, Еврейской автономной области, Псковской, Костромской областях, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайской республике, Чукотке, Томской, Магаданской, Архангельской областях, Коми, Якутии, Карелии, Адыгеи, Ингушетии, Бурятии, Кемеровской области, Крыму.К регионам, где падение составило от 10% до 25%, относятся: Санкт-Петербург, Амурская область, Чувашия, Мурманская, Вологодская, Новосибирская области, Карачаево-Черкессия, Московская область, Калмыкия, Ульяновская область, Забайкальский край, Новгородская область, Камчатский край, Кировская область, Сахалинская область, Алтайский край, Хабаровский край.Тавадян также выделил в отдельную группу регионы со снижением от 0 до 10%. В нее вошли: Рязанская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Пермский край, Владимирская область, Мордовия, Татарстан, Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Омская область, Кабардино-Балкария, Нижегородская область, Тюменская область, Тверская область, Приморский край, Волгоградская область, Оренбургская область, Саратовская область, Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область, Тульская область, Калужская область, Самарская область, Курганская область, Калининградская область, Курская область, Ярославская область, Ленинградская область.Согласно анализу эксперта, остались регионы, где число случаев заражения выросло в январе по сравнению с декабрем. Превышение до 10% отмечено в Дагестане, Белгородской области, Ставропольском крае, Орловской, Ивановской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Башкортостане."Есть еще регионы, где число заболевших в январе 2021 года выросло более чем на 10%. Это - Тамбовская область, Смоленская область, Пензенская область, Севастополь", - сказал Тавадян.Он отметил, что регионы, в которых пока еще зафиксирован рост числа зарегистрированных случаев (в январе по сравнению с декабрем), находятся в основном в юго-западной части России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594701127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_707b7832a7804c67a0bcd548bfc58c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов

03:25 06.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом россиян в январе на 20% меньше, чем в декабре, выделилась группа регионов-лидеров, где снижение произошло более чем на 25%, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Количество заболевших по всей России снизилось на 20% от 863,643 тысячи в декабре до 691,142 тысячи в январе. В Москве снижение составило 41%, в Санкт-Петербурге - 21%", - сказал Тавадян.
Он отметил, что на 25% упала заболеваемость в 21 регионе: в Тыве, Чечне, Хакасии, Еврейской автономной области, Псковской, Костромской областях, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайской республике, Чукотке, Томской, Магаданской, Архангельской областях, Коми, Якутии, Карелии, Адыгеи, Ингушетии, Бурятии, Кемеровской области, Крыму.
К регионам, где падение составило от 10% до 25%, относятся: Санкт-Петербург, Амурская область, Чувашия, Мурманская, Вологодская, Новосибирская области, Карачаево-Черкессия, Московская область, Калмыкия, Ульяновская область, Забайкальский край, Новгородская область, Камчатский край, Кировская область, Сахалинская область, Алтайский край, Хабаровский край.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Тавадян также выделил в отдельную группу регионы со снижением от 0 до 10%. В нее вошли: Рязанская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Пермский край, Владимирская область, Мордовия, Татарстан, Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Омская область, Кабардино-Балкария, Нижегородская область, Тюменская область, Тверская область, Приморский край, Волгоградская область, Оренбургская область, Саратовская область, Челябинская область, Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область, Тульская область, Калужская область, Самарская область, Курганская область, Калининградская область, Курская область, Ярославская область, Ленинградская область.
Согласно анализу эксперта, остались регионы, где число случаев заражения выросло в январе по сравнению с декабрем. Превышение до 10% отмечено в Дагестане, Белгородской области, Ставропольском крае, Орловской, Ивановской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Башкортостане.
"Есть еще регионы, где число заболевших в январе 2021 года выросло более чем на 10%. Это - Тамбовская область, Смоленская область, Пензенская область, Севастополь", - сказал Тавадян.
Он отметил, что регионы, в которых пока еще зафиксирован рост числа зарегистрированных случаев (в январе по сравнению с декабрем), находятся в основном в юго-западной части России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля 2020, 17:08Распространение коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение коронавирусаАгаси ТавадянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42Арестованная в Мьянме премьер Аун Сан Су Чжи привилась от COVID-19
14:40Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
14:35Пермский губернатор осудил вовлечение детей в незаконные акции
14:27Экс-президент Армении заявил, что вернулся в большую политику
14:26Экс-президент Армении рассказал, что объединяет Навального и Пашиняна
14:23В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
14:22Суд арестовал фигурантов дела о пожаре на складе в Красноярске
14:12Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января
14:09СМИ: в Германии выросло число преступлений против политиков
13:47При взрыве в Бордо серьезно пострадал мужчина 89 лет
13:47Температуру отопления в Москве подняли до максимума из-за морозов
13:43В МВД ответили на сообщения о сборе данных пользователей через приложение
13:40Рогозин показал, как выглядит идущий на Москву циклон из космоса
13:29Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки
13:29В России разработали ракетный двигатель, не используя бумажных чертежей
13:27Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
13:26Глава МВД Сербии считает, что мафия планировала покушение на президента
13:17Депутаты парламента Мьянмы осудили захват власти военными
13:10В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле
12:51В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
Лента новостейМолния