https://ria.ru/20210206/karabakh-1596304804.html
Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью Sputnik Армения, что война в Нагорном Карабахе не началась бы, если бы он был у власти в 2020 году. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:40
2021-02-06T14:40
2021-02-06T14:40
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
роберт кочарян
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью Sputnik Армения, что война в Нагорном Карабахе не началась бы, если бы он был у власти в 2020 году.По мнению Кочаряна, война начинается только тогда, когда у противника есть уверенность в победе.Обсуждая ситуацию в Карабахе, он подчеркнул, что Азербайджан явно достаточно долго планировал и информационную атаку, и начало боевых действий. Однако, как полагает бывший президент, такого развития событий можно было бы не допустить."Будь я у власти, я просто уверен, что войны не было бы. А если бы она была, то это была бы тотальная мобилизация и концентрация ресурсов до такой степени, что враг был бы несомненно остановлен", - заявил Кочарян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html
https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html
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нагорный карабах, роберт кочарян, москва, азербайджан, армения, в мире