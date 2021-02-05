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Навальный не жалуется на условия в СИЗО, сообщили в московской ОНК
Навальный не жалуется на условия в СИЗО, сообщили в московской ОНК
Находящийся в СИЗО "Матросская тишина" Алексей Навальный на данный момент не жалуется на условия содержания, сообщил РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T21:29
2021-02-05T21:29
россия
онк
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Матросская тишина" Алексей Навальный на данный момент не жалуется на условия содержания, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников."Находящийся в СИЗО 99/1 Алексей Навальный жалоб на условия содержания на данный момент не имеет", - сказал Мельников.Правозащитник добавил, что навещал Навального в понедельник.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
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россия, онк, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Навальный не жалуется на условия в СИЗО, сообщили в московской ОНК

21:29 05.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Матросская тишина" Алексей Навальный на данный момент не жалуется на условия содержания, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.
"Находящийся в СИЗО 99/1 Алексей Навальный жалоб на условия содержания на данный момент не имеет", - сказал Мельников.
Правозащитник добавил, что навещал Навального в понедельник.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 15:27
Навального ждет второй карантин в колонии, сообщил источник
 
РоссияОНКАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
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