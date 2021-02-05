https://ria.ru/20210205/usloviya-1596255258.html

Навальный не жалуется на условия в СИЗО, сообщили в московской ОНК

Навальный не жалуется на условия в СИЗО, сообщили в московской ОНК

Находящийся в СИЗО "Матросская тишина" Алексей Навальный на данный момент не жалуется на условия содержания, сообщил РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T21:29

2021-02-05T21:29

2021-02-05T21:29

россия

онк

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Матросская тишина" Алексей Навальный на данный момент не жалуется на условия содержания, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников."Находящийся в СИЗО 99/1 Алексей Навальный жалоб на условия содержания на данный момент не имеет", - сказал Мельников.Правозащитник добавил, что навещал Навального в понедельник.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595867764.html

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россия, онк, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия