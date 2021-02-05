https://ria.ru/20210205/peskov-1596157338.html
В Кремле не видят необходимости в спецрежимах согласования акций
В Кремле не видят необходимости в спецрежимах согласования акций
В Кремле не видят необходимости в каких-то специальных режимах для согласования акций на период COVID: нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье, заявил... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:54
2021-02-05T12:54
2021-02-05T12:55
россия
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле не видят необходимости в каких-то специальных режимах для согласования акций на период COVID: нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В большинстве стран вообще всё запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции", - сказал он журналистам."Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть", - добавил он.Комментируя замечание журналиста о том, что другие массовые мероприятия, в частности, парад Победы, проводились в период пандемии, Песков подчеркнул, что "это более упорядоченное мероприятие".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
https://ria.ru/20210205/obschestvo-1596156057.html
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
В Кремле не видят необходимости в каких-то специальных режимах для согласования акций на период COVID: нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"В большинстве стран вообще всё запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции", - сказал он журналистам.
"Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть", - добавил он.
Комментируя замечание журналиста о том, что другие массовые мероприятия, в частности, парад Победы, проводились в период пандемии, Песков подчеркнул, что "это более упорядоченное мероприятие".
"Здесь опять же может быть разная практика от региона к региону. Подаются заявки на проведение акций, согласовываются, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет. Опять же не забывайте, что здесь действуют и особые полномочия, от региона к региону ситуация разнится", - добавил Песков.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному
.
Руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.