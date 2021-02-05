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Историк: создатели детского концлагеря под Гатчиной избежали суда
Историк: создатели детского концлагеря под Гатчиной избежали суда
Фашистам, создавшим в годы Великой Отечественной войны детский концлагерь в Гатчинском районе Ленинградской области, на месте которого региональные власти хотят РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:01
2021-02-05T12:38
75 лет великой победы
дмитрий асташкин
россия
александр дрозденко
ленинград
российская академия наук
владимир мединский
ленинградская область
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Фашистам, создавшим в годы Великой Отечественной войны детский концлагерь в Гатчинском районе Ленинградской области, на месте которого региональные власти хотят создать мемориал, удалось избежать наказания, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин.В четверг на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО) губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе. По мнению главы региона, этот мемориал было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда". Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский поддержал инициативу властей Ленобласти и пообещал оказать помощь в ее реализации."Вермахт системно брал кровь не только у взрослых, но и детей. Процедуры были жестокими, дети гибли… За детскую кровь многие преступники так и не были осуждены. В числе ненайденных - те, кто создавал детский лагерь принудительного труда под Гатчиной, в поселке Вырица Ленинградской области... где с лета 1942 года по ноябрь 1943 года гибли дети от непосильной работы и насильной сдачи крови", - сказал Асташкин.Как напомнил ученый, факты насильственной сдачи крови детьми на оккупированных фашистами территориях зафиксированы во многих документах, включая приговоры советских судов. "Так, в частности, в приговоре Севастопольского процесса 1947 года указывается, что в сентябре 1943 года в станице Гастагаевской местные комендатура и полиция отобрали насильственно у родителей 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет и доставили их в немецкий госпиталь для переливания крови раненым офицерам. В результате дети погибли, и их трупы были выброшены за околицу", - отметил Асташкин.Историк выразил надежду, что будущий мемориал в Вырице, где в 1985 году перезахоронили детские останки и установили памятную стелу, станет достойным памятником жертвам преступлений фашистов во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210204/memorial-1595976027.html
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дмитрий асташкин, россия, александр дрозденко, ленинград, российская академия наук, владимир мединский, ленинградская область, гатчинский район, общество

Историк: создатели детского концлагеря под Гатчиной избежали суда

11:01 05.02.2021 (обновлено: 12:38 05.02.2021)
 
CC0 / Национальный архив Карелии / Дети в финском концлагерь в Петрозаводске
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC0 / Национальный архив Карелии /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Фашистам, создавшим в годы Великой Отечественной войны детский концлагерь в Гатчинском районе Ленинградской области, на месте которого региональные власти хотят создать мемориал, удалось избежать наказания, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин.
В четверг на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО) губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе. По мнению главы региона, этот мемориал было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда". Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский поддержал инициативу властей Ленобласти и пообещал оказать помощь в ее реализации.
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На месте детского концлагеря под Гатчиной предложили создать мемориал
"Вермахт системно брал кровь не только у взрослых, но и детей. Процедуры были жестокими, дети гибли… За детскую кровь многие преступники так и не были осуждены. В числе ненайденных - те, кто создавал детский лагерь принудительного труда под Гатчиной, в поселке Вырица Ленинградской области... где с лета 1942 года по ноябрь 1943 года гибли дети от непосильной работы и насильной сдачи крови", - сказал Асташкин.
Как напомнил ученый, факты насильственной сдачи крови детьми на оккупированных фашистами территориях зафиксированы во многих документах, включая приговоры советских судов. "Так, в частности, в приговоре Севастопольского процесса 1947 года указывается, что в сентябре 1943 года в станице Гастагаевской местные комендатура и полиция отобрали насильственно у родителей 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет и доставили их в немецкий госпиталь для переливания крови раненым офицерам. В результате дети погибли, и их трупы были выброшены за околицу", - отметил Асташкин.
Историк выразил надежду, что будущий мемориал в Вырице, где в 1985 году перезахоронили детские останки и установили памятную стелу, станет достойным памятником жертвам преступлений фашистов во время Великой Отечественной войны.
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