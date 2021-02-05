Историк: создатели детского концлагеря под Гатчиной избежали суда
11:01 05.02.2021 (обновлено: 12:38 05.02.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Фашистам, создавшим в годы Великой Отечественной войны детский концлагерь в Гатчинском районе Ленинградской области, на месте которого региональные власти хотят создать мемориал, удалось избежать наказания, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин.
В четверг на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО) губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе. По мнению главы региона, этот мемориал было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда". Помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский поддержал инициативу властей Ленобласти и пообещал оказать помощь в ее реализации.
"Вермахт системно брал кровь не только у взрослых, но и детей. Процедуры были жестокими, дети гибли… За детскую кровь многие преступники так и не были осуждены. В числе ненайденных - те, кто создавал детский лагерь принудительного труда под Гатчиной, в поселке Вырица Ленинградской области... где с лета 1942 года по ноябрь 1943 года гибли дети от непосильной работы и насильной сдачи крови", - сказал Асташкин.
Как напомнил ученый, факты насильственной сдачи крови детьми на оккупированных фашистами территориях зафиксированы во многих документах, включая приговоры советских судов. "Так, в частности, в приговоре Севастопольского процесса 1947 года указывается, что в сентябре 1943 года в станице Гастагаевской местные комендатура и полиция отобрали насильственно у родителей 40 детей в возрасте от 6 до 13 лет и доставили их в немецкий госпиталь для переливания крови раненым офицерам. В результате дети погибли, и их трупы были выброшены за околицу", - отметил Асташкин.
Историк выразил надежду, что будущий мемориал в Вырице, где в 1985 году перезахоронили детские останки и установили памятную стелу, станет достойным памятником жертвам преступлений фашистов во время Великой Отечественной войны.
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