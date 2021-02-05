Самые крупные судебные иски в России
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний
5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,177 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив иск Росприроднадзора на 148 миллиардов. 29 мая 2020 года один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) – "дочке" "Норникеля, получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим чрезвычайной ситуации. В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Суд принял сторону истца.
18 сентября 2020 года Арбитражный суд Москвы по иску банка "ФК Открытие" в лице ЦБ РФ взыскал более 289,5 миллиарда рублей убытков с четырех бывших руководителей, а также с бывшего основного акционера банка "Открытие" – АО "Открытие холдинг". Иск был подан банком 3 июля 2019 года после того, как была завершена его санация (финансовое оздоровление), проводимая с августа 2017 года Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Денежные средства должны солидарно выплатить ответчики — экс-предправления банка Евгений Данкевич, экс-президент Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывший член правления банка Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг". В отношении еще одного ответчика – экс-члена правления Елены Будник – в удовлетворении исковых требований отказано. Бывшие топ-менеджеры ПАО "Банк "ФК Открытие" в конце октября 2020 года подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с них в пользу банка 289,5 миллиарда рублей убытков.
28 августа 2020 года Арбитражный суд Москвы по иску Центрального банка России взыскал с бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка) солидарно более 198 миллиардов рублей. Ответчиками в иске ЦБ указаны экс-бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков, его сын Адам, бывший вице-президент банка, Татьяна Борисова, Владимир Катунин, Михаил Курбатов и другие – всего 18 человек. Это рекордная сумма убытков, взысканная с бывших контролирующих лиц кредитной организации в России. Бывшие руководители ПАО "Московский Индустриальный банк" (МИнБанк) подали жалобу на решение суда. 27 января 2021 года девятый арбитражный апелляционный суд приостановил рассмотрение жалоб бывших топ-менеджеров и собственников "Московского индустриального банка" (МИнБанка) в связи со смертью в ноябре 2020 года одного из ответчиков – бенефициара и предправления МИнБанка Абубакара Арсамакова.
23 августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации, был зарегистрирован 15 мая 2017 года. На момент подачи иска "Роснефть" и "Башнефть" оценивали потери в 106,6 миллиарда рублей: 57,2 миллиарда рублей "Башнефть", по мнению истцов, потеряла из-за утраты 49,41% акций "Системы-Инвест", 36,9 миллиарда рублей – ввиду утраты права требования по займам, 12,5 миллиарда рублей – ввиду погашения префов миноритариев вместо реализации их третьим лицам. В июне сумма увеличилась до 170,6 миллиарда рублей в связи с падением курса рубля по сравнению с 2014 годом. 18 декабря 2017 года восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АФК "Система" на решение суда о взыскании с нее и АО "Система-Инвест" в пользу "Роснефти" 136,3 миллиарда рублей убытков.
В начале декабря 2017 года также стало известно, что АНК "Башнефть" и НК "Роснефть" подали иск в арбитражный суд Республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,6 миллиарда рублей. Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из "Башнефти" с 2009 года по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. В конце декабря 2017 года стало известно о заключении мирового соглашения, в рамках которого АФК "Система" и АО "Система-Инвест" должны были возместить АНК "Башнефть" причиненные ей убытки в размере 100 миллиардов рублей. В начале марта 2018 года АФК "Система" сообщила о выполнении всех обязательств по соглашению с "Башнефтью". 21 марта 2018 года стало известно, что арбитражный суд Башкортостана прекратил производство по иску АНК "Башнефть" и НК "Роснефть" о взыскании с АФК "Система" и компании "Система-Инвест" 131,6 миллиарда рублей убытков.
23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек бенефициара обанкротившегося Международного промышленного банка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева и его топ-менеджеров к субсидиарной ответственности путем взыскания с них в общей сложности около 75 миллиардов рублей для погашения долгов банка. АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка 2 декабря 2013 года в рамках дела о банкротстве банка подало заявление о привлечении бывших топ-менеджеров МПБ к ответственности по долгам банка. Заявитель потребовал взыскать солидарно с Пугачева и последнего председателя правления МПБ Марины Илларионовой 68,481 миллиарда рублей, а также солидарно с двух других бывших председателей правления банка Александра Диденко и Алексея Злобина – 7,161 миллиарда рублей. Это рекордный в российской судебной практике размер требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Пугачев в июле 2017 года подал заявление в арбитраж Москвы о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве МПБ незаконным составом суда: вместо коллегиального состава – единолично, в том числе одним судьей было рассмотрено заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности. Арбитраж Москвы в октябре того же года отказал Пугачеву, указав, что определение о незаконном составе было вынесено в рамках обособленного спора о продлении процедуры конкурсного производства и не затрагивает вопрос законности состава суда при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Апелляция и кассация согласились с выводами первой инстанции. В ноябре 2018 года Верховный суд России отказался пересматривать акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались отменить по вновь открывшимся обстоятельствам решение о взыскании с бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева 75,6 миллиарда рублей.
В декабре 2014 года АФК "Система" подала иск о взыскании с ООО "Урал-Инвест", связанного с бывшим гендиректором "Башнефти" Уралом Рахимовым, более 70,7 миллиарда рублей убытков по сделке купли-продажи акций "Башнефти". "Урал-Инвест" в 2009 году продал "Системе" около 71,6% акций "Башнефти". Позже этот пакет акций по иску Генпрокуратуры был истребован судом в федеральную собственность. Как установил суд, власти Башкирии незаконно, без участия федеральных властей, провели приватизацию топливно-энергетических предприятий, находившихся в собственности России. "Система" подала к продавцу акций иск о взыскании своих убытков по этой сделке. В феврале 2015 года арбитражный суд Москвы по иску АФК "Система" взыскал 70,7 миллиарда рублей с уфимской компании "Урал-Инвест", связанной с бывшим гендиректором "Башнефти" Уралом Рахимовым. 30 марта 2017 года суд утвердил мировое соглашение в деле по иску АФК "Система" о взыскании 70,7 миллиарда рублей с компании бывшего гендиректора "Башнефти" Урала Рахимова. По условиям мирового соглашения, "Урал-Инвест" передал "Системе" свои активы на сумму около 47 миллиардов рублей, а "Система" обязалась перечислить из этих средств в благотворительный фонд "Урал" около 4,6 миллиарда рублей. В конце апреля стало известно, что АФК "Система" получит от "Урал-инвеста" дополнительно 12,9 миллиарда рублей.
17 апреля 2015 года арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал с Rusenergo Fund Limited, крупного инвестора российских энергетических компаний 60 миллиардов рублей. ВТБ в своем иске потребовал взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору от 15 февраля 2008 года, в том числе основной долг – 38,8 миллиарда рублей, проценты – 16,5 миллиарда рублей, неустойку по основному долгу – 2,1 миллиарда рублей и неустойку по процентам – 3,2 миллиарда рублей. Rusenergo Fund обжаловал взыскание с него 60 миллиардов рублей в пользу ВТБ, но позднее отозвал жалобу. В связи с этим, суд прекратил производство по апелляционной жалобе.
9 сентября 2020 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит", взыскал солидарно с четырех бывших контролирующих лиц банка около 41,6 миллиарда рублей. Суд привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам "БФГ-Кредита" его бывшего основного владельца Юрия Глоцера (ему принадлежало около 40% банка), другого бывшего совладельца и председателя совета директоров гражданина США Евгения Мафцира (10%), экс-предправления Павла Дойнова и члена правления Михаила Дорогинина. В отношении еще пяти ответчиков – экс-членов правления Бориса Ерцева, Александра Швецова, Натальи Ткачук, Владимира Рассадина и начальника кредитного управления Алексея Горлина – требование АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности суд отклонил. Как заявил в суде юрист АСВ, ответчики в период с 1 июля 2014 года по 27 июля 2016 года совершили или одобрили выдачу заведомо невозвратных кредитов в пользу 78 юрлиц, задолженность которых на дату отзыва лицензии превышала 48 миллиардов рублей, при этом Глоцер был выгодоприобретателями по сделкам, причинившим ущерб банку. 2 октября 2020 года три экс-банкира из числа бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" (Юрий Глоцер, Евгений Мафцир, Павел Дойнов) обжаловали привлечение их к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации на сумму около 41,6 миллиарда рублей. В январе 2021 года девятый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам банка "БФГ-Кредит" еще пятерых бывших контролирующих лиц кредитной организации вместе с четырьмя другими экс-руководителями, которых ранее обязал отвечать по долгам банка суд первой инстанции. При этом апелляционный суд отменил определение столичного суда в части взыскания 41,6 миллиарда рублей. Производство по определению размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания формирования конкурсной массы.
8 ноября 2018 года арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк "Российский кредит" до отзыва у него лицензии, более 33 миллиардов рублей. Заявление было подано в рамках дела о банкротстве "Роскредита". АСВ, конкурсный управляющий банка, потребовало компенсировать убытки в виде реального ущерба на сумму около 33,3 миллиарда рублей, которые были причинены банку сделками, совершенными в период с 2014 по 2015 год председателем совета директоров и одновременно основным владельцем "Роскредита" Мотылевым. Мотылев в феврале 2018 года был признан банкротом. В реестр требований кредиторов экс-банкира на тот момент были включены его обязательства на сумму около 20 миллиардов рублей. Мотылев обжаловал решение суда, но в феврале 2019 года девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу.
20 октября 2020 года Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Средства пойдут в доход государства: прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства. В частности, он нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства, владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения. Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. В конце ноября 2020 года Михаил Абызов обжаловал решение Гагаринского районного суда Москвы об изъятии в доход государства 32,5 миллиарда рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников