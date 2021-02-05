https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html

Самые крупные судебные иски в России

Самые крупные судебные иски в России

5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,177 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:54

2021-02-05T16:54

2021-02-05T16:54

справки

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5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,177 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив иск Росприроднадзора на 148 миллиардов. 29 мая 2020 года один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) – "дочке" "Норникеля, получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим чрезвычайной ситуации. В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Суд принял сторону истца. 18 сентября 2020 года Арбитражный суд Москвы по иску банка "ФК Открытие" в лице ЦБ РФ взыскал более 289,5 миллиарда рублей убытков с четырех бывших руководителей, а также с бывшего основного акционера банка "Открытие" – АО "Открытие холдинг". Иск был подан банком 3 июля 2019 года после того, как была завершена его санация (финансовое оздоровление), проводимая с августа 2017 года Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Денежные средства должны солидарно выплатить ответчики — экс-предправления банка Евгений Данкевич, экс-президент Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывший член правления банка Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг". В отношении еще одного ответчика – экс-члена правления Елены Будник – в удовлетворении исковых требований отказано. Бывшие топ-менеджеры ПАО "Банк "ФК Открытие" в конце октября 2020 года подали апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с них в пользу банка 289,5 миллиарда рублей убытков. 28 августа 2020 года Арбитражный суд Москвы по иску Центрального банка России взыскал с бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка) солидарно более 198 миллиардов рублей. Ответчиками в иске ЦБ указаны экс-бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков, его сын Адам, бывший вице-президент банка, Татьяна Борисова, Владимир Катунин, Михаил Курбатов и другие – всего 18 человек. Это рекордная сумма убытков, взысканная с бывших контролирующих лиц кредитной организации в России. Бывшие руководители ПАО "Московский Индустриальный банк" (МИнБанк) подали жалобу на решение суда. 27 января 2021 года девятый арбитражный апелляционный суд приостановил рассмотрение жалоб бывших топ-менеджеров и собственников "Московского индустриального банка" (МИнБанка) в связи со смертью в ноябре 2020 года одного из ответчиков – бенефициара и предправления МИнБанка Абубакара Арсамакова.23 августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации, был зарегистрирован 15 мая 2017 года. На момент подачи иска "Роснефть" и "Башнефть" оценивали потери в 106,6 миллиарда рублей: 57,2 миллиарда рублей "Башнефть", по мнению истцов, потеряла из-за утраты 49,41% акций "Системы-Инвест", 36,9 миллиарда рублей – ввиду утраты права требования по займам, 12,5 миллиарда рублей – ввиду погашения префов миноритариев вместо реализации их третьим лицам. В июне сумма увеличилась до 170,6 миллиарда рублей в связи с падением курса рубля по сравнению с 2014 годом. 18 декабря 2017 года восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АФК "Система" на решение суда о взыскании с нее и АО "Система-Инвест" в пользу "Роснефти" 136,3 миллиарда рублей убытков. В начале декабря 2017 года также стало известно, что АНК "Башнефть" и НК "Роснефть" подали иск в арбитражный суд Республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,6 миллиарда рублей. Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из "Башнефти" с 2009 года по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. В конце декабря 2017 года стало известно о заключении мирового соглашения, в рамках которого АФК "Система" и АО "Система-Инвест" должны были возместить АНК "Башнефть" причиненные ей убытки в размере 100 миллиардов рублей. В начале марта 2018 года АФК "Система" сообщила о выполнении всех обязательств по соглашению с "Башнефтью". 21 марта 2018 года стало известно, что арбитражный суд Башкортостана прекратил производство по иску АНК "Башнефть" и НК "Роснефть" о взыскании с АФК "Система" и компании "Система-Инвест" 131,6 миллиарда рублей убытков.23 апреля 2015 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек бенефициара обанкротившегося Международного промышленного банка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева и его топ-менеджеров к субсидиарной ответственности путем взыскания с них в общей сложности около 75 миллиардов рублей для погашения долгов банка. АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка 2 декабря 2013 года в рамках дела о банкротстве банка подало заявление о привлечении бывших топ-менеджеров МПБ к ответственности по долгам банка. Заявитель потребовал взыскать солидарно с Пугачева и последнего председателя правления МПБ Марины Илларионовой 68,481 миллиарда рублей, а также солидарно с двух других бывших председателей правления банка Александра Диденко и Алексея Злобина – 7,161 миллиарда рублей. Это рекордный в российской судебной практике размер требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Пугачев в июле 2017 года подал заявление в арбитраж Москвы о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Таковыми экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве МПБ незаконным составом суда: вместо коллегиального состава – единолично, в том числе одним судьей было рассмотрено заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности. Арбитраж Москвы в октябре того же года отказал Пугачеву, указав, что определение о незаконном составе было вынесено в рамках обособленного спора о продлении процедуры конкурсного производства и не затрагивает вопрос законности состава суда при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Апелляция и кассация согласились с выводами первой инстанции. В ноябре 2018 года Верховный суд России отказался пересматривать акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались отменить по вновь открывшимся обстоятельствам решение о взыскании с бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева 75,6 миллиарда рублей. В декабре 2014 года АФК "Система" подала иск о взыскании с ООО "Урал-Инвест", связанного с бывшим гендиректором "Башнефти" Уралом Рахимовым, более 70,7 миллиарда рублей убытков по сделке купли-продажи акций "Башнефти". "Урал-Инвест" в 2009 году продал "Системе" около 71,6% акций "Башнефти". Позже этот пакет акций по иску Генпрокуратуры был истребован судом в федеральную собственность. Как установил суд, власти Башкирии незаконно, без участия федеральных властей, провели приватизацию топливно-энергетических предприятий, находившихся в собственности России. "Система" подала к продавцу акций иск о взыскании своих убытков по этой сделке. В феврале 2015 года арбитражный суд Москвы по иску АФК "Система" взыскал 70,7 миллиарда рублей с уфимской компании "Урал-Инвест", связанной с бывшим гендиректором "Башнефти" Уралом Рахимовым. 30 марта 2017 года суд утвердил мировое соглашение в деле по иску АФК "Система" о взыскании 70,7 миллиарда рублей с компании бывшего гендиректора "Башнефти" Урала Рахимова. По условиям мирового соглашения, "Урал-Инвест" передал "Системе" свои активы на сумму около 47 миллиардов рублей, а "Система" обязалась перечислить из этих средств в благотворительный фонд "Урал" около 4,6 миллиарда рублей. В конце апреля стало известно, что АФК "Система" получит от "Урал-инвеста" дополнительно 12,9 миллиарда рублей.17 апреля 2015 года арбитражный суд Москвы по иску банка ВТБ взыскал с Rusenergo Fund Limited, крупного инвестора российских энергетических компаний 60 миллиардов рублей. ВТБ в своем иске потребовал взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору от 15 февраля 2008 года, в том числе основной долг – 38,8 миллиарда рублей, проценты – 16,5 миллиарда рублей, неустойку по основному долгу – 2,1 миллиарда рублей и неустойку по процентам – 3,2 миллиарда рублей. Rusenergo Fund обжаловал взыскание с него 60 миллиардов рублей в пользу ВТБ, но позднее отозвал жалобу. В связи с этим, суд прекратил производство по апелляционной жалобе.9 сентября 2020 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит", взыскал солидарно с четырех бывших контролирующих лиц банка около 41,6 миллиарда рублей. Суд привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам "БФГ-Кредита" его бывшего основного владельца Юрия Глоцера (ему принадлежало около 40% банка), другого бывшего совладельца и председателя совета директоров гражданина США Евгения Мафцира (10%), экс-предправления Павла Дойнова и члена правления Михаила Дорогинина. В отношении еще пяти ответчиков – экс-членов правления Бориса Ерцева, Александра Швецова, Натальи Ткачук, Владимира Рассадина и начальника кредитного управления Алексея Горлина – требование АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности суд отклонил. Как заявил в суде юрист АСВ, ответчики в период с 1 июля 2014 года по 27 июля 2016 года совершили или одобрили выдачу заведомо невозвратных кредитов в пользу 78 юрлиц, задолженность которых на дату отзыва лицензии превышала 48 миллиардов рублей, при этом Глоцер был выгодоприобретателями по сделкам, причинившим ущерб банку. 2 октября 2020 года три экс-банкира из числа бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" (Юрий Глоцер, Евгений Мафцир, Павел Дойнов) обжаловали привлечение их к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации на сумму около 41,6 миллиарда рублей. В январе 2021 года девятый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам банка "БФГ-Кредит" еще пятерых бывших контролирующих лиц кредитной организации вместе с четырьмя другими экс-руководителями, которых ранее обязал отвечать по долгам банка суд первой инстанции. При этом апелляционный суд отменил определение столичного суда в части взыскания 41,6 миллиарда рублей. Производство по определению размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания формирования конкурсной массы.8 ноября 2018 года арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк "Российский кредит" до отзыва у него лицензии, более 33 миллиардов рублей. Заявление было подано в рамках дела о банкротстве "Роскредита". АСВ, конкурсный управляющий банка, потребовало компенсировать убытки в виде реального ущерба на сумму около 33,3 миллиарда рублей, которые были причинены банку сделками, совершенными в период с 2014 по 2015 год председателем совета директоров и одновременно основным владельцем "Роскредита" Мотылевым. Мотылев в феврале 2018 года был признан банкротом. В реестр требований кредиторов экс-банкира на тот момент были включены его обязательства на сумму около 20 миллиардов рублей. Мотылев обжаловал решение суда, но в феврале 2019 года девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу. 20 октября 2020 года Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 32,5 миллиарда рублей с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Средства пойдут в доход государства: прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства. В частности, он нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства, владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения. Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии в Сибири; о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он заработал порядка 32 миллиарда рублей; об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. В конце ноября 2020 года Михаил Абызов обжаловал решение Гагаринского районного суда Москвы об изъятии в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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