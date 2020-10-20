https://ria.ru/20201020/abyzov-1580709963.html

Суд взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей

С экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний по иску Генпрокуратуры взыскали 32,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:27

2020-10-20T18:27

2020-10-20T21:49

дело экс-министра абызова

открытое правительство

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> С экс-министра Открытого правительства <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/">Михаила Абызова</a></u> и подконтрольных ему иностранных компаний по иску <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> взыскали 32,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гагаринского районного суда <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a>.</u>Средства пойдут в доход государства: прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства. В частности, он нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства, владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения.Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Ранее стоимость нажитого преступным путем имущества, которое конфисковали в бюджет, не превышала десяти миллиардов. Кроме того, Арбитражный суд по делу о банкротстве "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_E4/" target="_blank" data-auto="true">Группы Е4</a>", которую до перехода на госслужбу возглавлял Абызов, рассматривает несколько заявлений кредиторов о взыскании с экс-министра, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и бывшего президента Е4 Андрея Малышева более 34 миллиардов рублей. Заседание по иску назначено на 22 ноября.Дело Михаила АбызоваПо данным следствия, Абызов с соучастниками (среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников) с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у СИБЭКО и "Региональных электрических сетей" четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.Кроме того, по информации СК, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленным на его тайные офшоры. Для его продажи экс-чиновник через других участников передал Власову, Балан и Роженковой 78 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа. Они, в свою очередь, сообщили потенциальному покупателю важную информацию о компании.В прошлом августе против бывшего министра возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. В СК считают, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, когда возглавлял Открытое правительство, и заработал 32 миллиарда рублей.Третье дело связано с отмыванием преступных доходов, мошенничеством и организацией преступной группы. Все арестованные активы оценивают в 27 миллиардов рублей.Абызов себя виновным не признает, сейчас он находится в СИЗО.

https://ria.ru/20200214/1564783158.html

https://ria.ru/20201014/abyzov-1579716585.html

https://ria.ru/20200813/1575751236.html

павел рябышев Я кажется начинаю понимать, кого Иосиф в лагеря отправлял. Их еще потом странным словом назвали- "репрессированные". 279

Дима Пак И это только верхушка айсберга. Страшно подумать на каком уровне коррупция в стране. 278

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-министра абызова, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва, происшествия