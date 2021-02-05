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Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске
Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:49
2021-02-05T14:38
норильский никель
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума".Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске
Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске.
2021-02-05T12:49
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Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона. По его словам, установлены боновые заграждения общей длиной около километра, взяты пробы воды, загрязненный грунт отправили в лабораторию. "В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная", - сказал собеседник агентства.
2021-02-05T12:49
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Кадры работы МЧС на месте разлива дизельного топлива в Красноярском крае
В районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске собрано уже свыше 12,5 тыс кубометров загрязненной смеси.
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норильский никель, разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске

12:49 05.02.2021 (обновлено: 14:38 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума".
Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.
ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 10:05
Глава Росприроднадзора уверена, что штраф "Норникеля" пойдет на экологию
 
Норильский никельРазлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
 
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