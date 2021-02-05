https://ria.ru/20210205/nornikel-1596155419.html

Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске

Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:49

2021-02-05T12:49

2021-02-05T14:38

норильский никель

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146 миллиардов 177 миллионов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.Рекордный иск Росприроднадзора почти полностью удовлетворен. В ведомстве это назвали "победой разума".Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.

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Кадры с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске Представитель норильского подразделения Росприроднадзора Мария Рябинина опубликовала видео с места перекачки отходов с завода "Норникеля" в тундровую зону в Норильске. 2021-02-05T12:49 true PT1M04S

Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона. По его словам, установлены боновые заграждения общей длиной около километра, взяты пробы воды, загрязненный грунт отправили в лабораторию. "В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная", - сказал собеседник агентства. 2021-02-05T12:49 true PT0M52S

Кадры работы МЧС на месте разлива дизельного топлива в Красноярском крае В районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске собрано уже свыше 12,5 тыс кубометров загрязненной смеси. 2021-02-05T12:49 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильский никель, разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия