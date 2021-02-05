В Росприроднадзоре прокомментировали решение суда по иску к "Норникелю"
© Фото : пресс-служба РосприродназдораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото : пресс-служба Росприродназдора
КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала "победой разума" решение арбитражного суда Красноярского края по иску ведомства к НТЭК (структура "Норникеля").
В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора на 148 миллиардов.
"Это победа нас всех, победа разума. Экология - дело каждого, я не скрываю улыбки. Мы победили или выиграли? Я не знаю, как правильно... Я надеюсь, что мы выиграли... Мы все показали, что экология - приоритет", - сказала Радионова журналистам по итогам заседания.
Она отметила, что ведомство будет "бороться до последней инстанции, если это будет необходимо.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.