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В Росприроднадзоре прокомментировали решение суда по иску к "Норникелю"
В Росприроднадзоре прокомментировали решение суда по иску к "Норникелю"
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала "победой разума" решение арбитражного суда Красноярского края по иску ведомства к НТЭК (структура... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:48
2021-02-05T13:48
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала "победой разума" решение арбитражного суда Красноярского края по иску ведомства к НТЭК (структура "Норникеля").В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора на 148 миллиардов."Это победа нас всех, победа разума. Экология - дело каждого, я не скрываю улыбки. Мы победили или выиграли? Я не знаю, как правильно... Я надеюсь, что мы выиграли... Мы все показали, что экология - приоритет", - сказала Радионова журналистам по итогам заседания.Она отметила, что ведомство будет "бороться до последней инстанции, если это будет необходимо.​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
https://ria.ru/20210205/ekologiya-1596121122.html
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

В Росприроднадзоре прокомментировали решение суда по иску к "Норникелю"

13:48 05.02.2021
 
© Фото : пресс-служба РосприродназдораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : пресс-служба Росприродназдора
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КРАСНОЯРСК, 5 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала "победой разума" решение арбитражного суда Красноярского края по иску ведомства к НТЭК (структура "Норникеля").
В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора на 148 миллиардов.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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"Это победа нас всех, победа разума. Экология - дело каждого, я не скрываю улыбки. Мы победили или выиграли? Я не знаю, как правильно... Я надеюсь, что мы выиграли... Мы все показали, что экология - приоритет", - сказала Радионова журналистам по итогам заседания.
Она отметила, что ведомство будет "бороться до последней инстанции, если это будет необходимо.
​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:49
Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за ЧП в Норильске
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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