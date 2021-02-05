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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T01:46

2021-02-05T01:46

2021-02-05T01:46

россия

евразийский экономический союз

справки

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Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия. Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2020 года, составила 184,27 миллиона человек. Процессы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, негативно повлияли на экономику ЕАЭС. Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2020 года составил 1,252 триллиона долларов, что составляет 96,7% к уровню января-ноября 2019 года. Объем внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС за январь – октябрь 2020 года составил 501,6 миллиарда долларов, в том числе экспорт товаров – 294,3 миллиарда долларов, импорт – 207,3 миллиарда долларов. По сравнению с январем – октябрем 2019 года объем внешнеторгового оборота снизился на 17,0% или на 102,9 миллиарда долларов, экспорт – на 22,5% (на 85,5 миллиарда долларов), импорт – на 7,7% (на 17,4 миллиарда долларов). ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе была провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.Основными целями Союза являются: - создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; - формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; - всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза. Предусматривается создание к 2025 года наднационального органа по регулированию финансового рынка, который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,055%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,265%).Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.С 1 января 2021 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Казахстану. Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами. На территориях государств-членов Союза функционирует общий рынок труда; реализуется свобода передвижения рабочей силы. Гражданам государств-членов ЕАЭС, желающим работать в России, Казахстане, Белоруссии, Армении или Киргизии, не требуется оформлять разрешительные документы, такие как патенты или разрешения на работу. Укрепляется международное сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами. В октябре 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2018 году было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, а также временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной торговли с Ираном (вступили в силу в 2019 году). В 2019 году соглашения о свободной торговле были подписаны с Сингапуром и Сербией. Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией. В декабре 2018 года была учреждена медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, справки