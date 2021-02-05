https://ria.ru/20210205/dolgoletie-1596209787.html

Назван простой способ продлить жизнь

Назван простой способ продлить жизнь

Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:13

2021-02-05T17:13

2021-02-05T17:55

здоровье

япония

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в British Medical Journal.Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Выяснилось, что участники, которые ходили как минимум один час в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью. Кроме того, испытуемые из первой группы расходовали меньше денег на услуги врачей. Так, более активные мужчины тратят на эти цели на 7,6 процента меньше средств, а женщины — на 2,7 процента.В исследовании также отмечается, что, несмотря на более высокую продолжительность жизни, расходы на медицину тех, кто ведет активный образ жизни, не увеличиваются.Для большей эффективности ученые рекомендовали ходить в быстром темпе, делая за минуту не менее ста шагов. При этом авторы исследования отметили, что люди, которые следуют этому совету, живут дольше вне зависимости от наличия лишнего веса.

https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, япония, общество