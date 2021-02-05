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Назван простой способ продлить жизнь
Назван простой способ продлить жизнь
Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:13
2021-02-05T17:13
2021-02-05T17:55
здоровье
япония
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в British Medical Journal.Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Выяснилось, что участники, которые ходили как минимум один час в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью. Кроме того, испытуемые из первой группы расходовали меньше денег на услуги врачей. Так, более активные мужчины тратят на эти цели на 7,6 процента меньше средств, а женщины — на 2,7 процента.В исследовании также отмечается, что, несмотря на более высокую продолжительность жизни, расходы на медицину тех, кто ведет активный образ жизни, не увеличиваются.Для большей эффективности ученые рекомендовали ходить в быстром темпе, делая за минуту не менее ста шагов. При этом авторы исследования отметили, что люди, которые следуют этому совету, живут дольше вне зависимости от наличия лишнего веса.
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здоровье, япония, общество
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в British Medical Journal.
Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Выяснилось, что участники, которые ходили как минимум один час в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью. Кроме того, испытуемые из первой группы расходовали меньше денег на услуги врачей. Так, более активные мужчины тратят на эти цели на 7,6 процента меньше средств, а женщины — на 2,7 процента.
В исследовании также отмечается, что, несмотря на более высокую продолжительность жизни, расходы на медицину тех, кто ведет активный образ жизни, не увеличиваются.
Для большей эффективности ученые рекомендовали ходить в быстром темпе, делая за минуту не менее ста шагов. При этом авторы исследования отметили, что люди, которые следуют этому совету, живут дольше вне зависимости от наличия лишнего веса.