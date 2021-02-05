Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/dolgoletie-1596209787.html
Назван простой способ продлить жизнь
Назван простой способ продлить жизнь
Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:13
2021-02-05T17:55
здоровье
япония
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156364/34/1563643419_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_8d2ea0336da70fb6a35132c109f3fc56.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в British Medical Journal.Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Выяснилось, что участники, которые ходили как минимум один час в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью. Кроме того, испытуемые из первой группы расходовали меньше денег на услуги врачей. Так, более активные мужчины тратят на эти цели на 7,6 процента меньше средств, а женщины — на 2,7 процента.В исследовании также отмечается, что, несмотря на более высокую продолжительность жизни, расходы на медицину тех, кто ведет активный образ жизни, не увеличиваются.Для большей эффективности ученые рекомендовали ходить в быстром темпе, делая за минуту не менее ста шагов. При этом авторы исследования отметили, что люди, которые следуют этому совету, живут дольше вне зависимости от наличия лишнего веса.
https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156364/34/1563643419_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_1f4cfc38b89ff7972c2219888c828fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, япония, общество

Назван простой способ продлить жизнь

17:13 05.02.2021 (обновлено: 17:55 05.02.2021)
 
© AP Photo / Vadim GhirdaПожилой мужчина на прогулке в Бухаресте
Пожилой мужчина на прогулке в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев РИА Новости. Ежедневные прогулки способствуют более высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, результаты которого опубликованы в British Medical Journal.
Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет. Выяснилось, что участники, которые ходили как минимум один час в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью. Кроме того, испытуемые из первой группы расходовали меньше денег на услуги врачей. Так, более активные мужчины тратят на эти цели на 7,6 процента меньше средств, а женщины — на 2,7 процента.
В исследовании также отмечается, что, несмотря на более высокую продолжительность жизни, расходы на медицину тех, кто ведет активный образ жизни, не увеличиваются.
Для большей эффективности ученые рекомендовали ходить в быстром темпе, делая за минуту не менее ста шагов. При этом авторы исследования отметили, что люди, которые следуют этому совету, живут дольше вне зависимости от наличия лишнего веса.
Проверка риса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:30Наука
Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
 
ЗдоровьеЯпонияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния