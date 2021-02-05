https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html

"Неудобная правда". Как Джо Байден предал своих же

"Неудобная правда". Как Джо Байден предал своих же

"Второй Кеннеди" и "анти-Трамп" — так теперь называют Джо Байдена. Все дело в его религиозности: новый президент постоянно посещает службу в католическом храме. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:00

2021-02-05T18:48

религия и мировоззрение

латинская америка

дональд трамп

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

российская академия наук

лгбт-сообщество

барак обама

джо байден

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Второй Кеннеди" и "анти-Трамп" — так теперь называют Джо Байдена. Все дело в его религиозности: новый президент постоянно посещает службу в католическом храме. Этим он и привлек голоса миллионов единоверцев, однако люди быстро разочаровались. Есть риск, что главное предвыборное обещание хозяина Белого дома не сбудется.Разительный контрастВместо броского загара — аскетичная бледность: папарацци сменили привычки. Раньше они почти каждые выходные летели во Флориду, чтобы отснять отдыхающего Трампа, теперь же идут в церковь.Новый хозяин Белого дома по воскресеньям берет в руки не клюшку для гольфа, а Библию. Иначе никак: Джо Байден десятилетиями поддерживает имидж человека набожного. По собственному признанию, с детства не пропустил ни одной воскресной мессы.Простых американцев такое трогает, ведь почти 80 процентов граждан верят в Бога. Из них почти половина регулярно посещает службы. Вопреки стереотипам, Америка — довольно религиозная страна.Этим воспользовался Дональд Трамп. Свою кампанию 2016 года он построил на "риторике нравственности": за сохранение ценностей, против абортов и однополых браков. Избиратели это оценили. Как и кандидата в вице-президенты Майка Пенса — глубоко верующего человека с такой репутацией, что придраться не к чему.Уже после избрания Трампа американцы поняли, что религия для него — всего лишь бизнес. Несмотря на уверения пасторов в том, что "президент исправился", глава государства все равно вел жизнь эксцентричного миллионера. Гольф-клуб он посещал чаще, чем службы. А его яркий автозагар у особо консервативных американцев вызывал раздражение.Последней каплей стало неожиданное заявление Трампа о том, что он покидает методистскую протестантскую церковь и становится "христианином без церкви". Для страны с самым большим в мире числом религиозных организаций это равносильно отречению от веры.Другое дело Байден: за всю долгую карьеру его ни разу не уличили в чем-то греховном для христиан. Он даже заслужил прозвище "славный католик Джо".Однако реноме богобоязненного человека не помешало ему во время предвыборной кампании выступать за однополые браки и аборты. Что обозлило важнейшую электоральную группу — белых католиков. Их довольно много, около 35 миллионов. Они придерживаются в основном консервативных взглядов. В то же время — не примыкают ни к одной из политических сил и выбирают в самый последний момент.По данным социологов, в 2016-м именно белые католики сделали Трампа президентом: 65 процентов поддержали его. На выборах 2020 года их голоса поделились поровну между двумя кандидатами.Однако, по подсчетам исследователей, в этот раз перевес Байдену обеспечили латиноамериканские единоверцы — самая быстрорастущая группа американского населения. В середине нулевых они составляли меньше четверти католического населения США: как отмечают политологи, их голосов не хватило для победы Джона Керри на выборах 2004-го.Спустя 12 лет, с уходом Обамы, их стало больше 60 процентов от общего числа католиков. А к концу президентства Трампа, рьяно выступавшего против миграции из Латинской Америки, доля выросла на пять-восемь процентов. Сейчас их примерно 55 миллионов — это шестая часть всего населения США.Поэтому Байден неспроста сделал ставку именно на латиноамериканских католиков. И большинство из них — 70 процентов — ответили взаимностью.РазочарованиеКак только стало ясно, что Байден победил, верующие заговорили о возвращении "золотых времен". Ведь последние четыре года церковь в Америке раздирали многочисленные скандалы — то тысячи священников уличат в педофилии, то латиноамериканцы рассорятся с белыми католиками из-за антимигрантской политики Трампа."Байден будет руководить страной в непростой период, когда католики разделены прежде всего по политическим мотивам. Надеюсь, он искоренит наследие вещавшего с трибуны хулигана и наконец наведет мосты между враждующими сторонами", — говорил в ноябре изданию National Catholic Reporter известный американский миссионер Джон Геринг.Однако к январской инаугурации поводов для радости заметно поубавилось. Новый президент заявил, что не откажется от обещаний по поводу легализации абортов и расширения прав ЛГБТ-сообщества. Чем навлек гнев консервативных единоверцев."На священников и епископов возложена обязанность проповедовать ценности Евангелия, даже если они звучат не вовремя и кому-то неудобны, противоречат устоям общества и культуры. Я должен отметить, что наш новый президент пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, угрожать жизни и достоинству человека, особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола" — эти строки из официального поздравления главы Конференции католических епископов Хосе Гомеса спровоцировали скандал.Многомиллионная паства дала понять второму в истории США президенту-католику, что лишает его поддержки. Более того, мнение Гомеса разделили верующие и священнослужители в других странах. Например, влиятельный немецкий кардинал Герхард Мюллер, по сути, обвинил Байдена в лицемерии. Мол, не может называться католиком тот, кто ради политических игр "пренебрегает ценностью человеческой жизни"."Соединенные Штаты с их концентрированной политической, медийной и экономической властью находятся в авангарде самой изощренной и жестокой за последние сто лет кампании по дехристианизации западной культуры. Они губят жизни миллионов детей, которые теперь станут жертвами всемирной кампании по абортам", — жестко высказался Мюллер.И крайними, по его мнению, могут оказаться верующие. Если они не согласятся "с политическим мейнстримом", то их права и свободы окажутся под угрозой.Об этой же проблеме говорят и в США. Например, влиятельное издание The Wall Street Journal спрашивает без обиняков: как новый президент, пообещав объединить Америку, примирит либералов и консерваторов? И удастся ли ему при этом сохранить права религиозных граждан?Байден, в отличие от предшественника, выступает за максимально жесткие ограничения во время пандемии. Они касаются в том числе и храмов, против закрытия которых верующие с переменным успехом борются с весны прошлого года. Они же задаются логичным вопросом: думает ли президент во время воскресной мессы в церкви Троицы в Вашингтоне о единоверцах в других штатах, которые не имеют права ходить на службы?Двойная играНад тем же ломают головы и в Ватикане. На Байдена там возлагают большие надежды — за время правления Трампа отношения между Белым домом и Святым престолом заметно похолодели.Больше всего "наместника Бога на Земле" тогда беспокоили ограничения для мигрантов из Латинской Америки. А ведь они — самая преданная паства папы Франциска. В отличие от традиционных американских белых католиков и особенно белого духовенства: оно уже второе десятилетие не вылезает из многочисленных финансовых и сексуальных скандалов. Кроме того, американские кардиналы, будучи членами крупнейшей епархии Римско-католической церкви, не боятся критиковать понтифика и постоянно намекают на возможность полностью отделиться от Ватикана.Байден же был призван примирить стороны. Но осуждение со стороны духовенства спутало все карты. Настолько, что конфликт попытался погасить сам Франциск. Как стало известно СМИ, на днях он встретился c архиепископом Чикаго Блэйзом Купичем — влиятельным кардиналом, одним из немногих, кто воздержался от нападок на президента США.Беседу провели в закрытом режиме, официально о ее содержании умолчали. И неудивительно, ведь Ватикан оказался на распутье: с кем быть — с американскими кардиналами и их многомилионной паствой или с одним, но очень влиятельным католиком."В США довольно ярко выражено разделение между либеральным и консервативным крылом католической церкви. Оно, конечно, есть во всех странах, но здесь приобретает еще и политический окрас", — говорит религиовед Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.По его мнению, из-за этого Ватикан вынужден вести довольно сложную игру. С одной стороны, он будет держаться консервативных позиций, чтобы не растерять авторитет у американской паствы. С другой — проявлять благосклонность к Байдену на уровне личных встреч, "не грозя ему отлучением от причастия, как некоторые кардиналы"."На мой взгляд, по духу папе Франциску ближе новый президент. С ним больше точек соприкосновения, чем с консервативными кардиналами. Возможно, неудобные темы будут просто замалчивать", — полагает Лункин.Однако такая двойная игра, по его словам, еще больше отдалит Святой престол от американской паствы. Да и та не решит собственных проблем. Мечте Байдена "объединить Америку снова", считает эксперт, в ближайшие четыре года не суждено сбыться.

https://ria.ru/20201216/reforma-1589399048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латинская америка, дональд трамп, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), российская академия наук, лгбт-сообщество, барак обама, джо байден, ватикан, сша, в мире