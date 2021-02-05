https://ria.ru/20210205/aktsii-1596156626.html

В Кремле осудили любые незаконные акции

В Кремле осудили любые незаконные акции

В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и заявляют, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:53

2021-02-05T12:53

2021-02-05T12:53

россия

алексей навальный

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и заявляют, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой."Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов", - сказал Песков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.

https://ria.ru/20210205/obschestvo-1596156057.html

россия

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2021

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россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество