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В Кремле осудили любые незаконные акции
В Кремле осудили любые незаконные акции
В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и заявляют, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:53
2021-02-05T12:53
россия
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и заявляют, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой."Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов", - сказал Песков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, общество

В Кремле осудили любые незаконные акции

12:53 05.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники правоохранительных органов в районе улицы Маросейка в Москве
Сотрудники правоохранительных органов в районе улицы Маросейка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и заявляют, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции", - сказал он журналистам.
На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой.
"Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов", - сказал Песков.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:51
В Кремле прокомментировали ситуацию с анонсированием нелегитимных акций
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
 
РоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
 
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