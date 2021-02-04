https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

Украина добилась своего и встала на путь США

Украина добилась своего и встала на путь США

На Украине прекращено вещание сразу трех оппозиционных телеканалов — "112.Украина", NewsOne и ZIK. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

2021-02-04T08:00

владимир зеленский

украина

авторы

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На Украине прекращено вещание сразу трех оппозиционных телеканалов — "112.Украина", NewsOne и ZIK.Руководители закрытых СМИ уже назвали решение властей "политической расправой над неугодными". Схожие формулировки используют и эксперты, говорящие об "узурпации власти и установлении диктатуры".Вряд ли кого-то может удивить очередное проявление глубоко антидемократического и репрессивного характера украинского государства — страна последовательно идет дорогой, которую выбрала на Евромайдане в 2014 году.В произошедшем самым любопытным оказался механизм, который был использован Киевом в данной операции. Он и впрямь нетривиален: президент Владимир Зеленский своим указом активировал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении персональных санкций против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем перечисленных телеканалов. В список ограничений вошли блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений. Срок действия мер — пять лет.Именно в такой подвижной, с бесчисленными лакунами, неопределенностями и даже противоречиями системе как раз и возник инструмент санкций, где государства — по одиночке или объединившись — вводят рестрикции против других держав, иностранных граждан и структур, считая тех — по каким-то своим, зачастую глубоко волюнтаристским соображениям — виновными в разных нарушениях или преступлениях.При этом оговорка про "иностранные" является ключевой, поскольку в нормальной ситуации санкции внутри самой страны просто невозможны и не имеют смысла.Государство на своей территории обладает полнотой суверенитета, а его правовая и управленческая системы носят — должны носить — тот самый всеобъемлющий характер. Соответственно, любое событие может быть оценено на соответствие национальному законодательству, и в случае его нарушения, по мнению ответственных госструктур, вступают в дело предписанные процедуры пресечения, наказания виновных и так далее. И даже если возникает некий совершенно новый феномен (каким, например, стало еще относительно недавно появление интернета и связанных с ним явлений), у государства есть установленная процедура адаптации своей работы к появляющимся инновациям.Именно поэтому введение санкций против собственных граждан и зарегистрированных в стране организаций в обход установленных законом алгоритмов — правовой абсурд и откровенное беззаконие.Но вполне понятно, почему Владимир Зеленский и его соратники обратились к таким мерам. У них просто не было и нет выбора.Украинский президент изначально был хромой уткой в смысле контроля над рассыпающейся системой госуправления, части которой приватизированы олигархическими и региональными кланами. Теперь же ситуация усугубилась для него катастрофическим падением общественной поддержки.В подобной ситуации закрытие одним махом трех оппозиционных телеканалов и мощный удар по оппозиции в целом может стать подспорьем для подкрепления сильно пошатнувшихся позиций президента и его команды. Апелляция к патриотическим чувствам и борьба с российской пропагандой/агрессией — уже восьмой год как любимый метод Киева при решении любых проблем.Однако Зеленский при всем желании не смог бы протащить данные решения по законодательно установленной процедуре. А значит, в дело вновь вступила революционная целесообразность и — вуаля.Обычно такие новости с Украины вызывают язвительные комментарии об идущей ударными темпами государственной деградации юго-западных соседей. Но теперь к ситуации добавился новый, довольно неожиданный аспект.Ведь фактически Киев берет пример с силы, которую считает для себя цивилизационным и государственно-политическим образцом, — с Соединенных Штатов Америки. Впрочем, имеет место и обратный процесс: США берут пример с Украины.Тамошний либеральный истеблишмент (многие представители которого приложили руку к украинским событиям последних лет) ныне дает всему миру ярчайший мастер-класс, как надо действовать, если не получается выигрывать у внутриполитических оппонентов по правилам. Выясняется, что в самой свободной и демократической стране можно запросто игнорировать любые нормы, традиции и принципы, зажав общество в тиски жесточайшей цензуры, запугивая несогласных и зачищая неугодных. В общем, ровно то, что и происходит на Украине уже восьмой год.Правда, если от духа, заложенного отцами-основателями в американскую политическую систему, уже почти ничего не осталось, то букве законе в Вашингтоне пока еще пытаются следовать — или хотя бы создавать видимость сохранения такого подхода.Зато киевские власти с хуторской непосредственностью не видят необходимости в бесполезных псевдоправовых реверансах, результатом чего и являются решения о санкциях против собственных граждан и телеканалов.Но заодно происходящее показывает, в каком направлении двигаются США и куда они придут, если так и не найдут в себе силы остановить маховик гражданско-политического противостояния.

https://ria.ru/20210203/veschanie-1595776581.html

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595833016.html

https://ria.ru/20210203/reyting-1595850114.html

https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html

https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595836703.html

украина

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

владимир зеленский, украина, авторы