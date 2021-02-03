https://ria.ru/20210203/reyting-1595850114.html

Рейтинг Зеленского снизился с 27% до 22,1%

Рейтинг Зеленского снизился с 27% до 22,1%

Число желающих снова проголосовать за президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства за месяц снизилось с 27% до 22,1%, свидетельствуют... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:21

2021-02-03T14:21

2021-02-03T14:21

кмис

владимир зеленский

киев

украина

в мире

политика

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Число желающих снова проголосовать за президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства за месяц снизилось с 27% до 22,1%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."Сейчас наибольшую поддержку также получил бы Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27%)", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте КМИС.Как и в декабре 2020 года, 13,7% опрошенных готовы снова поддержать на выборах бывшего президента Украины Петра Порошенко. Поддержка сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко также немного снизилась - с 14,7% в декабре до 13,5%.Хотели бы видеть президентом экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко 11,2% опрошенных (в декабре показатель составлял 7,5%). За главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали бы 7,9% (в декабре его поддерживали 8,7%). Экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимира Гройсмана готовы поддержать 5,5% респондентов, как и в конце прошлого года. Рейтинг остальных политиков составляет менее 5%.Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью. Опрошены 1205 респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595779549.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zelenskiy-1595842035.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кмис, владимир зеленский, киев, украина, в мире, политика