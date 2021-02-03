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Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Киева
Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Киева
Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T01:16
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тарас козак
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киев
украина
в мире
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).При переключении на телеканал отображается темный экран, вещание прекращено, передает корреспондент РИА Новости.На сайте "112 Украина" опубликовано заявление, в котором решение о санкциях называется "политической расправой с неугодными СМИ".Санкции против Козака введены сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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тарас козак, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Киева

01:16 03.02.2021 (обновлено: 01:51 03.02.2021)
 
© Фото : NEWSONEВладелец телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Фото : NEWSONE
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).
При переключении на телеканал отображается темный экран, вещание прекращено, передает корреспондент РИА Новости.
На сайте "112 Украина" опубликовано заявление, в котором решение о санкциях называется "политической расправой с неугодными СМИ".
Санкции против Козака введены сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Тарас КозакВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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