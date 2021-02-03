https://ria.ru/20210203/veschanie-1595776581.html

Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Киева

Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Киева

Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T01:16

2021-02-03T01:16

2021-02-03T01:51

тарас козак

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Три украинских телеканала "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после введения персональных санкций против их владельца - депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, передаёт корреспондент РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций в отношении Козака. Документ вступил в силу 2 февраля - с момента опубликования. Козак является владельцем "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "Новини 24 Години" (NewsOne), "Нові комунікації" (ZIK).При переключении на телеканал отображается темный экран, вещание прекращено, передает корреспондент РИА Новости.На сайте "112 Украина" опубликовано заявление, в котором решение о санкциях называется "политической расправой с неугодными СМИ".Санкции против Козака введены сроком на пять лет. В перечень ограничений входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210202/pushkov-1595596939.html

киев

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тарас козак, владимир зеленский, киев, украина, в мире