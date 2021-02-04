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В Совфеде ряд соцсетей обвинили в распространении призывов к беспорядкам
В Совфеде ряд соцсетей обвинили в распространении призывов к беспорядкам
Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и Tiktok стали источниками распространения в России призывов среди россиян к массовым беспорядкам, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:13
2021-02-04T12:13
россия
tiktok
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совет федерации рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и Tiktok стали источниками распространения в России призывов среди россиян к массовым беспорядкам, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике."Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok стали источником распространения среди граждан Российской Федерации призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", - говорится в тексте.
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россия, tiktok, facebook, telegram (приложение), instagram, совет федерации рф, twitter

В Совфеде ряд соцсетей обвинили в распространении призывов к беспорядкам

12:13 04.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и Tiktok стали источниками распространения в России призывов среди россиян к массовым беспорядкам, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике.
"Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok стали источником распространения среди граждан Российской Федерации призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", - говорится в тексте.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:10
В Совфеде соцсети призвали удалять контент с поддержкой незаконных акций
 
РоссияTikTokFacebookTelegram (приложение)InstagramСовет Федерации РФTwitter
 
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