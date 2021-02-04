https://ria.ru/20210204/sovfed-1595985459.html

В Совфеде ряд соцсетей обвинили в распространении призывов к беспорядкам

В Совфеде ряд соцсетей обвинили в распространении призывов к беспорядкам

Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и Tiktok стали источниками распространения в России призывов среди россиян к массовым беспорядкам, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:13

2021-02-04T12:13

2021-02-04T12:13

россия

tiktok

facebook

telegram (приложение)

instagram

совет федерации рф

twitter

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и Tiktok стали источниками распространения в России призывов среди россиян к массовым беспорядкам, говорится в заявлении комиссии Совета Федерации по информационной политике."Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok стали источником распространения среди граждан Российской Федерации призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20210204/sovfed-1595984364.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, facebook, telegram (приложение), instagram, совет федерации рф, twitter