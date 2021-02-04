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В Совфеде оценили проект конгресса США о санкциях против России
В Совфеде оценили проект конгресса США о санкциях против России
США пытаются вмешиваться в российское судопроизводство, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:59
2021-02-04T10:56
замена условного срока навального
россия
северный поток — 2
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
европейский суд по правам человека
москва
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США пытаются вмешиваться в российское судопроизводство, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Во вторник Симоновский суд Москвы постановил заменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. После этого несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект о введении антироссийских санкций. По его словам, ситуация с Навальным — "сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не имеющее никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям"."А бряцание санкциями в этом случае — еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона", — заключил Косачев.Призывы о санкциях звучали также из Чехии и Польши. В австрийском МИД при этом выступили против увязки ограничений из-за Навального с "Северным потоком — 2". С аналогичным заявлением выступила Германия. В кабмине неоднократно поясняли, что считают проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.МИД России посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Официальный представитель МИД&nbsp;Мария Захарова&nbsp;называла&nbsp;реакцию западных дипломатов на ситуацию вокруг Навального цепочкой политических постановочных акций. Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, основатель ФБК* без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным для 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/navalnyy-1595928990.html
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замена условного срока навального, россия, северный поток — 2, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), европейский суд по правам человека, москва, митт ромни, сша, в мире

В Совфеде оценили проект конгресса США о санкциях против России

09:59 04.02.2021 (обновлено: 10:56 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США пытаются вмешиваться в российское судопроизводство, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Во вторник Симоновский суд Москвы постановил заменить Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. После этого несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект о введении антироссийских санкций.
"Американские конгрессмены не пропускают ни одного повода для того, чтобы оказать давление на Россию. Но это именно поводы, а не причины", — прокомментировал Косачев.
По его словам, ситуация с Навальным — "сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не имеющее никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям".
"А бряцание санкциями в этом случае — еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что, как должно быть хорошо известно конгрессменам и сенаторам, является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона", — заключил Косачев.
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Призывы о санкциях звучали также из Чехии и Польши. В австрийском МИД при этом выступили против увязки ограничений из-за Навального с "Северным потоком — 2". С аналогичным заявлением выступила Германия. В кабмине неоднократно поясняли, что считают проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.
МИД России посоветовал зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Официальный представитель МИД Мария Захарова называла реакцию западных дипломатов на ситуацию вокруг Навального цепочкой политических постановочных акций.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали. При этом только за последние три года, по данным ФСИН, основатель ФБК* без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вместе по закону грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок заменили реальным для 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были полностью выплачены властями России.
*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Замена условного срока НавальногоРоссияСеверный поток — 2Ив РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Европейский суд по правам человекаМоскваМитт РомниСШАВ мире
 
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