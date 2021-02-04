https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595942983.html

В конгресс внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

В конгресс внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против России по делу Алексея Навального, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T01:43

2021-02-04T01:43

2021-02-04T14:26

россия

вашингтон

санкции

сергей лавров

алексей навальный

митт ромни

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о введении санкций против России по делу Алексея Навального, говорится в пресс-релизе парламентариев.Администрации США предложено определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. При положительном ответе предусмотрены меры против различных чиновников. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова.Перспективы принятия законопроекта неясны. Его поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Официальный представитель МИД Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных внешнеполитических ведомств в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595922953.html

россия

вашингтон

сша

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россия, вашингтон, санкции, сергей лавров, алексей навальный, митт ромни, сша, в мире