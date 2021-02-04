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Жириновский призвал пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия
Жириновский призвал пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым внести изменения в российское законодательство о самообороне, так как в государствах, где граждане имеют... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:43
2021-02-04T16:43
россия
совет федерации рф
госдума рф
владимир жириновский
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым внести изменения в российское законодательство о самообороне, так как в государствах, где граждане имеют право на ношение огнестрельного оружия, число нападений сокращается."В странах, в которых можно носить и применять огнестрельное оружие, количество нападений на граждан сокращается на треть. У нас такого пока нет. Получается, криминал вооружён, а граждане безоружны. Пора пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия", - написал Жириновский в Twitter.Согласно действующему законодательству, россияне могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в случае самообороны или крайней необходимости. Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему подлежат лицензированию. Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему составляет полгода. Право на приобретение газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, а также спортивного, охотничьего и сигнального имеют россияне с 18 лет.В Госдуму неоднократно вносились законопроекты, которыми предлагалось повысить возраст для покупки оружия. Например, в 2018 году члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности после трагедии в Керчи с внесли в Госдуму законопроект, повышающий до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия. Двадцать шестого января 2021 года Госдумы отклонила данный проект.В конце 2019 года после очередного резонансного случая, когда 19-летний студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на вопрос журналистов о том, стоит ли поднимать возраст продажи оружия, заявил, что такой вопрос в повестке не стоит.
https://ria.ru/20210130/zhirinovskiy-1595242870.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир жириновский

Жириновский призвал пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия

16:43 04.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым внести изменения в российское законодательство о самообороне, так как в государствах, где граждане имеют право на ношение огнестрельного оружия, число нападений сокращается.
"В странах, в которых можно носить и применять огнестрельное оружие, количество нападений на граждан сокращается на треть. У нас такого пока нет. Получается, криминал вооружён, а граждане безоружны. Пора пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия", - написал Жириновский в Twitter.
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Согласно действующему законодательству, россияне могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в случае самообороны или крайней необходимости. Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему подлежат лицензированию. Срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов к нему составляет полгода. Право на приобретение газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, а также спортивного, охотничьего и сигнального имеют россияне с 18 лет.
В Госдуму неоднократно вносились законопроекты, которыми предлагалось повысить возраст для покупки оружия. Например, в 2018 году члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности после трагедии в Керчи с внесли в Госдуму законопроект, повышающий до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия. Двадцать шестого января 2021 года Госдумы отклонила данный проект.
В конце 2019 года после очередного резонансного случая, когда 19-летний студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на вопрос журналистов о том, стоит ли поднимать возраст продажи оружия, заявил, что такой вопрос в повестке не стоит.
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