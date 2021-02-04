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Россия поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делу Навального
Россия поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делу Навального
Москва поставит перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем вопрос о присутствии европейских послов на суде по делу Алексея Навального, заявила на... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:49
2021-02-04T20:13
замена условного срока навального
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва поставит перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем вопрос о присутствии европейских послов на суде по делу Алексея Навального, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Как передавал корреспондент РИА Новости, на слушания прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран. Захарова тогда назвала это политической акцией, вмешательством во внутренние дела страны и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального.Как пояснила официальный представитель МИД, нет смысла по отдельности вызывать в ведомство иностранных дипломатов."Мы завтра этот вопрос поставим перед господином Боррелем &lt;...&gt; комплексно. Их там было много, на всех время тратить не считаем нужным, а комплексно этот вопрос перед Евросоюзом поставим обязательно", — сказала Захарова.Она отметила, что "было бы неплохо дождаться объяснений" от соответствующих посольств.Визит в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля запланирован на 4-6 февраля. Дипломат встретится с главой МИД страны Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Боррель намерен обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Как сообщала его пресс-служба, накануне визита она общалась с командой основателя ФБК* по поводу возможной организации встречи осужденного с Боррелем.Ранее российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене основателю ФБК* условного срока на реальный и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года фигурант почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции (он был обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году 11,3 тысячи человек условный срок заменили реальным, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые российские власти выплатили сполна.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
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замена условного срока навального, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, москва

Россия поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делу Навального

17:49 04.02.2021 (обновлено: 20:13 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москва поставит перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем вопрос о присутствии европейских послов на суде по делу Алексея Навального, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить основателю ФБК* условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Как передавал корреспондент РИА Новости, на слушания прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран. Захарова тогда назвала это политической акцией, вмешательством во внутренние дела страны и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию. Вскоре после решения суда ряд западных государств призвал российские власти освободить Навального.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 08:54
Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Как пояснила официальный представитель МИД, нет смысла по отдельности вызывать в ведомство иностранных дипломатов.
"Мы завтра этот вопрос поставим перед господином Боррелем <...> комплексно. Их там было много, на всех время тратить не считаем нужным, а комплексно этот вопрос перед Евросоюзом поставим обязательно", — сказала Захарова.
Она отметила, что "было бы неплохо дождаться объяснений" от соответствующих посольств.

"Мы поняли, что это политическая акция, она не единичная. Это часть глобального процесса, связанного с попытками вмешательства в суверенные дела России. А что касается непосредственно участия зарубежных дипломатов в заседании суда, то, как это было сделано, и то, как они потом были испуганы вниманием к их персонам и почему-то отказывались давать комментарии СМИ, <...> напоминало дипломатический флешмоб", — добавила представитель МИД.

Визит в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля запланирован на 4-6 февраля. Дипломат встретится с главой МИД страны Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Боррель намерен обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Как сообщала его пресс-служба, накануне визита она общалась с командой основателя ФБК* по поводу возможной организации встречи осужденного с Боррелем.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 16:28
В России оценили американский проект о санкциях по делу Навального
Ранее российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.
Суды уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене основателю ФБК* условного срока на реальный и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года фигурант почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции (он был обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания — от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно: только в прошлом году 11,3 тысячи человек условный срок заменили реальным, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые российские власти выплатили сполна.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:47
Шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России
 
Замена условного срока НавальногоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМосква
 
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