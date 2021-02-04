https://ria.ru/20210204/memorial-1595976027.html

На месте детского концлагеря под Гатчиной предложили создать мемориал

На месте детского концлагеря под Гатчиной предложили создать мемориал

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:30

2021-02-04T11:30

2021-02-04T11:30

россия

александр дрозденко

ленинград

владимир мединский

ленинградская область

гатчинский район

общество

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе.По мнению губернатора, этот мемориал было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда"."На территории Ленинградской области был очень страшный концентрационный лагерь, который показывал весь цинизм фашистов, которые говорили, что они культурная нация и несут благо на оккупированной территории. Он находился под Гатчиной, в этом лагере находились дети. Дети находились там с одной целью: у них выкачивали кровь для фашистов, офицеров, специальных войск, карателей, которые находились под Ленинградом… Я предлагаю создать мемориал на территории этого бывшего концентрационного лагеря", - заявил Дрозденко на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященном современным подходам к оценке потерь среди гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны.В свою очередь помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский поддержал данную инициативу и пообещал оказать помощь в ее реализации.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

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ленинградская область

гатчинский район

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россия, александр дрозденко, ленинград, владимир мединский, ленинградская область, гатчинский район, общество