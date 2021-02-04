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На месте детского концлагеря под Гатчиной предложили создать мемориал
На месте детского концлагеря под Гатчиной предложили создать мемориал
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:30
2021-02-04T11:30
россия
александр дрозденко
ленинград
владимир мединский
ленинградская область
гатчинский район
общество
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе.По мнению губернатора, этот мемориал было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда"."На территории Ленинградской области был очень страшный концентрационный лагерь, который показывал весь цинизм фашистов, которые говорили, что они культурная нация и несут благо на оккупированной территории. Он находился под Гатчиной, в этом лагере находились дети. Дети находились там с одной целью: у них выкачивали кровь для фашистов, офицеров, специальных войск, карателей, которые находились под Ленинградом… Я предлагаю создать мемориал на территории этого бывшего концентрационного лагеря", - заявил Дрозденко на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященном современным подходам к оценке потерь среди гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны.В свою очередь помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский поддержал данную инициативу и пообещал оказать помощь в ее реализации.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
россия
ленинградская область
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россия, александр дрозденко, ленинград, владимир мединский, ленинградская область, гатчинский район, общество

На месте детского концлагеря под Гатчиной предложили создать мемориал

11:30 04.02.2021
 
© РИА Новости / Борис КудояровУрок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы
Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Борис Кудояров
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил создать мемориал на месте детского концлагеря в Гатчинском районе.
По мнению губернатора, этот мемориал было бы правильно включить в туристическую программу, чтобы "туристы увидели страшную правду о войне и блокаде Ленинграда".
"На территории Ленинградской области был очень страшный концентрационный лагерь, который показывал весь цинизм фашистов, которые говорили, что они культурная нация и несут благо на оккупированной территории. Он находился под Гатчиной, в этом лагере находились дети. Дети находились там с одной целью: у них выкачивали кровь для фашистов, офицеров, специальных войск, карателей, которые находились под Ленинградом… Я предлагаю создать мемориал на территории этого бывшего концентрационного лагеря", - заявил Дрозденко на заседании президиума Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященном современным подходам к оценке потерь среди гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны.
В свою очередь помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский поддержал данную инициативу и пообещал оказать помощь в ее реализации.
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РоссияАлександр ДрозденкоЛенинградВладимир МединскийЛенинградская областьГатчинский районОбщество
 
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