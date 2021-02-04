https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html

Боррель призвал вести диалог с Россией

Боррель призвал вести диалог с Россией

Россия остается ключевым партнером ЕС, с которым необходимо поддерживать диалог, если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, написал в своем... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:21

2021-02-04T14:21

2021-02-04T14:21

жозеп боррель

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

дмитрий песков

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Россия остается ключевым партнером ЕС, с которым необходимо поддерживать диалог, если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед визитом в Москву, который начнется в четверг."Россия остается соседом и важнейшим партнером, с которым мы должны поддерживать необходимый диалог, если мы действительно хотим стать глобальным игроком", - написал глава евродипломатии.Он добавил, что сотрудничество с РФ необходимо и для того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию "в таких важных для безопасности Евросоюза регионах, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия и Украина". "Это цель моего визита", - подчеркнул Боррель.При этом главный дипломат Евросоюза признал, что едет в Москву "в сложной обстановке"."ЕС осудил арест Алексея Навального по его возвращении в Россию 17 января, а также решение суда от 2 февраля, и призывает к его освобождению. Мы также продолжаем призывать российские власти срочно расследовать попытку его убийства", - пояснил Боррель. Он добавил, что предметом беспокойства ЕС являются также и "насильственные и массовые подавления протестов в последние недели, что подтверждает сокращение пространства для (деятельности) оппозиции в России".Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву пройдет 4-6 февраля. Во время пребывания в российской столице Боррель встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Алексея Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским оппозиционером.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше". Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/borrel-1596006989.html

https://ria.ru/20210203/zakharova-1595929296.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595922322.html

https://ria.ru/20210203/lavrov-1595900570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, в мире