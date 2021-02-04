Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html
Боррель призвал вести диалог с Россией
Боррель призвал вести диалог с Россией
Россия остается ключевым партнером ЕС, с которым необходимо поддерживать диалог, если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, написал в своем... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:21
2021-02-04T14:21
жозеп боррель
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0d1133dc8c0b5dd615906f3a7d634835.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Россия остается ключевым партнером ЕС, с которым необходимо поддерживать диалог, если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед визитом в Москву, который начнется в четверг."Россия остается соседом и важнейшим партнером, с которым мы должны поддерживать необходимый диалог, если мы действительно хотим стать глобальным игроком", - написал глава евродипломатии.Он добавил, что сотрудничество с РФ необходимо и для того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию "в таких важных для безопасности Евросоюза регионах, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия и Украина". "Это цель моего визита", - подчеркнул Боррель.При этом главный дипломат Евросоюза признал, что едет в Москву "в сложной обстановке"."ЕС осудил арест Алексея Навального по его возвращении в Россию 17 января, а также решение суда от 2 февраля, и призывает к его освобождению. Мы также продолжаем призывать российские власти срочно расследовать попытку его убийства", - пояснил Боррель. Он добавил, что предметом беспокойства ЕС являются также и "насильственные и массовые подавления протестов в последние недели, что подтверждает сокращение пространства для (деятельности) оппозиции в России".Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву пройдет 4-6 февраля. Во время пребывания в российской столице Боррель встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Алексея Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским оппозиционером.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше". Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/borrel-1596006989.html
https://ria.ru/20210203/zakharova-1595929296.html
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595922322.html
https://ria.ru/20210203/lavrov-1595900570.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_a6c0e338d700b1a06d0136dd96aa3d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, в мире

Боррель призвал вести диалог с Россией

14:21 04.02.2021
 
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Россия остается ключевым партнером ЕС, с которым необходимо поддерживать диалог, если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед визитом в Москву, который начнется в четверг.
"Россия остается соседом и важнейшим партнером, с которым мы должны поддерживать необходимый диалог, если мы действительно хотим стать глобальным игроком", - написал глава евродипломатии.
Он добавил, что сотрудничество с РФ необходимо и для того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию "в таких важных для безопасности Евросоюза регионах, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия и Украина". "Это цель моего визита", - подчеркнул Боррель.
При этом главный дипломат Евросоюза признал, что едет в Москву "в сложной обстановке".
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
13:51
В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Боррелем
"ЕС осудил арест Алексея Навального по его возвращении в Россию 17 января, а также решение суда от 2 февраля, и призывает к его освобождению. Мы также продолжаем призывать российские власти срочно расследовать попытку его убийства", - пояснил Боррель. Он добавил, что предметом беспокойства ЕС являются также и "насильственные и массовые подавления протестов в последние недели, что подтверждает сокращение пространства для (деятельности) оппозиции в России".
Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву пройдет 4-6 февраля. Во время пребывания в российской столице Боррель встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Алексея Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским оппозиционером.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 21:18
Захарова прокомментировала планы Борреля посетить Навального в Москве
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.
Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 20:09
Евросоюз призвал к "немедленному и безусловному" освобождению Навального
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше". Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 17:48
Лавров призвал Запад не принимать вежливость России за слабость
 
Жозеп БоррельСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзДмитрий ПесковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство срочно закупить "Спутник V"
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
13:55Путин назначил Бориса Жилко новым послом России в Мавритании
13:53Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на COVID-19
13:51Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
13:50В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций
Лента новостейМолния