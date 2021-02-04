https://ria.ru/20210204/dozhd-1596036119.html

"Дождь" призвал возбудить дело после задержания журналиста в Петербурге

"Дождь" призвал возбудить дело после задержания журналиста в Петербурге

Телеканал "Дождь" требует от управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:00

2021-02-04T16:00

2021-02-04T16:00

николай антипов

россия

дождь (телеканал)

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

союз журналистов россии

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеканал "Дождь" требует от управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после задержания корреспондента Эдуарда Бурмистрова, сообщает сайт вещателя."Телеканал "Дождь" обратился в петербургское управление Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания корреспондента Эдуарда Бурмистрова на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он находился на митинге вместе с оператором Николаем Антиповым, у них были удостоверения и редакционные задания, на них были желтые светоотражающие жилеты с надписью PRESS ("Пресса")", - говорится на сайте.Бурмистрова, как напоминает "Дождь", задержали вечером возле станции метро "Гостиный двор", когда он находился в прямом эфире."В итоге его отпустили из отдела без протокола. Но из-за действий полицейских Бурмистрову пришлось прервать трансляцию с акции, которую на тот момент смотрели порядка 500 тысяч человек... "Дождь" считает, что целью полицейских было намеренное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. В обращении в СК телеканал просит возбудить по этому факту уголовное дело по части 1 статьи 144 УК РФ", - отмечается на сайте телеканала.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Ранее Союз журналистов России сообщил, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.

https://ria.ru/20210202/dozhd-1595694084.html

https://ria.ru/20210204/zhurnalisty-1595999659.html

https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай антипов, россия, дождь (телеканал), алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), союз журналистов россии, санкт-петербург, происшествия