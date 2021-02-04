"Дождь" призвал возбудить дело после задержания журналиста в Петербурге
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеканал "Дождь" требует от управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста после задержания корреспондента Эдуарда Бурмистрова, сообщает сайт вещателя.
"Телеканал "Дождь" обратился в петербургское управление Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания корреспондента Эдуарда Бурмистрова на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он находился на митинге вместе с оператором Николаем Антиповым, у них были удостоверения и редакционные задания, на них были желтые светоотражающие жилеты с надписью PRESS ("Пресса")", - говорится на сайте.
2 февраля, 15:54Корреспондента "Дождя" задержали у Мосгорсуда
Бурмистрова, как напоминает "Дождь", задержали вечером возле станции метро "Гостиный двор", когда он находился в прямом эфире.
"В итоге его отпустили из отдела без протокола. Но из-за действий полицейских Бурмистрову пришлось прервать трансляцию с акции, которую на тот момент смотрели порядка 500 тысяч человек... "Дождь" считает, что целью полицейских было намеренное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. В обращении в СК телеканал просит возбудить по этому факту уголовное дело по части 1 статьи 144 УК РФ", - отмечается на сайте телеканала.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Ранее Союз журналистов России сообщил, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.