https://ria.ru/20210204/diplomaty-1596024663.html

Дипломаты не приехали на суд к участвовавшему в незаконной акции французу

Дипломаты не приехали на суд к участвовавшему в незаконной акции французу

Дипломатические работники не стали посещать Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:05

2021-02-04T15:05

2021-02-04T15:08

россия

алексей навальный

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Дипломатические работники не стали посещать Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несогласованный акции в столице - в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля, передает корреспондент РИА Новости.У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала агентству, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о иных лицах, заинтересованных в судьбе мужчины, информации у суда нет.По данным Франс Пресс, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство, а в Россию, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде РИА Новости сообщили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы сторонники Навального, которому суд изменил наказание с условного на реальный срок, собирались на несогласованные митинги, в том числе выходили на проезжую часть, мешали движению транспорта и пешеходов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html

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россия, алексей навальный, дмитрий песков, москва