https://ria.ru/20210204/arest-1596056740.html

Депутата из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве

Депутата из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в покушении на мошенничество депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, сообщает... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:32

2021-02-04T15:32

2021-02-04T17:46

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в покушении на мошенничество депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Голикова, подозреваемого в покушении на мошенничество", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Голиков является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу. Согласно данным сайта областного парламента, Голиков в сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР.По данным объединенной пресс-службы городских судов, Голиков свою причастность к правонарушению не признал.Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области был задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе в возбуждении уголовного дела в отношении коммерческой организации.По данным пресс-службы областного управления СК, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. Он потребовал передать 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ.

https://ria.ru/20210204/khischenie-1595994586.html

https://realty.ria.ru/20210204/uk-1595967011.html

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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия, россия