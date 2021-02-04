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Депутата из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве
Депутата из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в покушении на мошенничество депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, сообщает... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:32
2021-02-04T17:46
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в покушении на мошенничество депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов."Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Голикова, подозреваемого в покушении на мошенничество", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Голиков является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу. Согласно данным сайта областного парламента, Голиков в сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР.По данным объединенной пресс-службы городских судов, Голиков свою причастность к правонарушению не признал.Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области был задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе в возбуждении уголовного дела в отношении коммерческой организации.По данным пресс-службы областного управления СК, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. Он потребовал передать 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ.
https://ria.ru/20210204/khischenie-1595994586.html
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия, россия

Депутата из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве

15:32 04.02.2021 (обновлено: 17:46 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗал, суд, заседание, кресло судьи, документы
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в покушении на мошенничество депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Голикова, подозреваемого в покушении на мошенничество", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Голиков является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по общеобластному избирательному округу. Согласно данным сайта областного парламента, Голиков в сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР.
По данным объединенной пресс-службы городских судов, Голиков свою причастность к правонарушению не признал.
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Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области был задержан по подозрению в покушении на мошенничество при получении взятки за содействие в отказе в возбуждении уголовного дела в отношении коммерческой организации.
По данным пресс-службы областного управления СК, подозреваемый знал о проверке правоохранителями деятельности одной из фирм и сообщил ее представителям о намерении сотрудников полиции привлечь их к уголовной ответственности. Он потребовал передать 3 миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам полиции за прекращение проверки, а также вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
По данным ведомства, подозреваемый получил 155 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ РФ.
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