https://ria.ru/20210204/arest-1595970901.html

Задержанному в Москве французу грозит арест за участие в незаконной акции

Задержанному в Москве французу грозит арест за участие в незаконной акции

В четверг Тимирязевский суд Москвы рассмотрит административный протокол, который составили на гражданина Франции Сириля Даниелу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:03

2021-02-04T11:03

2021-02-04T13:21

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алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В четверг Тимирязевский суд Москвы рассмотрит административный протокол, который составили на гражданина Франции Сириля Даниелу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.За участие в несогласованной акции ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. При этом в суде не уточнили, о какой акции идет речь.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, митинги состоялись в Москве и Санкт-Петербурге во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов этих мероприятий провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/aresty-1595938314.html

https://ria.ru/20210203/shtraf-1595935707.html

россия

москва

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, происшествия