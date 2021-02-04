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Задержанному в Москве французу грозит арест за участие в незаконной акции
Задержанному в Москве французу грозит арест за участие в незаконной акции
В четверг Тимирязевский суд Москвы рассмотрит административный протокол, который составили на гражданина Франции Сириля Даниелу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:03
2021-02-04T13:21
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
москва
франция
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В четверг Тимирязевский суд Москвы рассмотрит административный протокол, который составили на гражданина Франции Сириля Даниелу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.За участие в несогласованной акции ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. При этом в суде не уточнили, о какой акции идет речь.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, митинги состоялись в Москве и Санкт-Петербурге во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов этих мероприятий провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210203/aresty-1595938314.html
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, происшествия

Задержанному в Москве французу грозит арест за участие в незаконной акции

11:03 04.02.2021 (обновлено: 13:21 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В четверг Тимирязевский суд Москвы рассмотрит административный протокол, который составили на гражданина Франции Сириля Даниелу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.
За участие в несогласованной акции ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. При этом в суде не уточнили, о какой акции идет речь.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, митинги состоялись в Москве и Санкт-Петербурге во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов этих мероприятий провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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