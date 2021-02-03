https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595849392.html

Варшава призвала ввести новые санкции против России из-за дела Навального

Варшава призвала ввести новые санкции против России из-за дела Навального

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский выступил за введение новых санкций Евросоюза против РФ, в том числе по "Северному потоку 2", из-за приговора... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:20

2021-02-03T14:20

2021-02-03T14:45

томаш петршичек

северный поток — 2

кшиштоф щерский

ив роше

дело братьев навальных

алексей навальный

мид чехии

замена условного срока навального

россия

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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский выступил за введение новых санкций Евросоюза против РФ, в том числе по "Северному потоку 2", из-за приговора Алексею Навальному.По его мнению, любая деятельность Евросоюза в отношениях с Россией должна иметь одну цель: "освобождение Алексея Навального и действия по уважению прав человека в России и демократических свобод".Комментируя приговор Навальному он заявил, что в настоящее время "нет условий для того, чтобы переходить к политике обычного сотрудничества, чтобы говорить о перезагрузке" отношений России и Польши.Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному также заявил, что Евросоюз должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595765789.html

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