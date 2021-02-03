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https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595849392.html
Варшава призвала ввести новые санкции против России из-за дела Навального
Варшава призвала ввести новые санкции против России из-за дела Навального
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский выступил за введение новых санкций Евросоюза против РФ, в том числе по "Северному потоку 2", из-за приговора... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:20
2021-02-03T14:45
томаш петршичек
северный поток — 2
кшиштоф щерский
ив роше
дело братьев навальных
алексей навальный
мид чехии
замена условного срока навального
россия
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский выступил за введение новых санкций Евросоюза против РФ, в том числе по "Северному потоку 2", из-за приговора Алексею Навальному.По его мнению, любая деятельность Евросоюза в отношениях с Россией должна иметь одну цель: "освобождение Алексея Навального и действия по уважению прав человека в России и демократических свобод".Комментируя приговор Навальному он заявил, что в настоящее время "нет условий для того, чтобы переходить к политике обычного сотрудничества, чтобы говорить о перезагрузке" отношений России и Польши.Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному также заявил, что Евросоюз должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
https://ria.ru/20210202/sanktsii-1595765789.html
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томаш петршичек, северный поток — 2, кшиштоф щерский, ив роше, дело братьев навальных, алексей навальный, мид чехии, замена условного срока навального, россия, евросоюз, польша, в мире

Варшава призвала ввести новые санкции против России из-за дела Навального

14:20 03.02.2021 (обновлено: 14:45 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский выступил за введение новых санкций Евросоюза против РФ, в том числе по "Северному потоку 2", из-за приговора Алексею Навальному.
По его мнению, любая деятельность Евросоюза в отношениях с Россией должна иметь одну цель: "освобождение Алексея Навального и действия по уважению прав человека в России и демократических свобод".
"(Нужен) пакет санкций, который не должен носить символический характер, а реально демонстрирующий евроатлантическое несогласие с российской политикой", - сказал Щерский, которого цитирует агентство PAP. По словам главы президентской канцелярии, речь в первую очередь должна идти о проекте "Северный поток 2".
Комментируя приговор Навальному он заявил, что в настоящее время "нет условий для того, чтобы переходить к политике обычного сотрудничества, чтобы говорить о перезагрузке" отношений России и Польши.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 08:54
Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному также заявил, что Евросоюз должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас ранее заявлял, что ЕС в феврале снова рассмотрит вопрос санкций к РФ из-за Навального. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС сообщал, что обсуждение ситуации вокруг Навального - одна из целей визита главы евродипломатии Жозепа Борреля в Москву 4-6 февраля. Власти Германии выступали против отказа от строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Навальным.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 22:32
Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести из-за Навального
 
Томаш ПетршичекСеверный поток — 2Кшиштоф ЩерскийИв РошеДело братьев НавальныхАлексей НавальныйМИД ЧехииЗамена условного срока НавальногоРоссияЕвросоюзПольшаВ мире
 
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