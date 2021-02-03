https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595816617.html
Зюганов оценил возможность введения Западом новых санкций против России
Зюганов оценил возможность введения Западом новых санкций против России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал иностранных политиков не лезть к России с советами, что делать в ситуации с Алексеем Навальным - она сама разберется, а... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T11:46
2021-02-03T11:46
2021-02-03T11:46
светлана тихановская
ив роше
алексей навальный
кпрф
мид чехии
геннадий зюганов
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал иностранных политиков не лезть к России с советами, что делать в ситуации с Алексеем Навальным - она сама разберется, а угрозы ввести новые санкции уже не новы, да и поводы найдутся всегда: РФ никогда ни в каком виде не нравилась Западу.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.В беседе с РИА Новости лидер КПРФ отметил, что никогда не видел и не помнит такого в мировой практике, чтобы столько сотрудников иностранных посольств приходили на заседание суда. По мнению Зюганова, это, наверное, в основном были представители политических отделов посольств, поскольку "там довольно часто под прикрытием дипломатов работают разведчики"."Надо понимать этот иностранный демарш: наша страна никогда не нравилась им, ни в виде Российской империи, ни советская держава, ни нынешняя Россия. Они всячески пытаются уязвить Россию. Уже господин Трамп за 4 года почти полсотни санкций наложил, на кого только не наложили: у нас 400 человек – руководителей высшего ранга попали под санкции, ничего нового нет. Поводы одни и те же, найдут в любое время и будут продолжать эту абсолютно омерзительную политику, поэтому надо проявлять свои достоинство, волю и характер", - подчеркнул Зюганов.Политик добавил, что сегодня в стране имеется огромный запрос на перемены: люди недовольны низкими пенсиями, зарплатами, массовой безработицей, налогами, коррупцией, и что России нужна реальная политика, о чем давно говорит КПРФ. По его словам, когда же стране предлагают или неустойчивый курс, или "навальнятину" - и то, и другое плохо."Иностранцам посоветую – не лезьте к нам, мы справимся с этим. Мы видели, чем их "поход послов" закончился в Киеве: расстрелом власти и посадкой туда всяких мерзавцев. Видели недавно похожее и в Белоруссии: надули эту юбку (очевидно, имеется в виду экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская – ред.), таскали по всем кабинетам, и опять эти послы. И сам факт, надо разобраться, кто их приглашал на суд: коронавирус, зачем они труда пришли, кто их туда пускал и на каком основании все это делается. Надо соблюдать свое достоинство, проводить достойную политику, но помнить: стране нужен новый курс и забота о трудящихся. А те, кто нарушает законы, ворует, жульничает, должны сидеть в тюрьме", - подытожил Зюганов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.Ранее супруг Светланы Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595800471.html
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светлана тихановская, ив роше, алексей навальный, кпрф, мид чехии, геннадий зюганов, москва, сша, в мире
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
призвал иностранных политиков не лезть к России
с советами, что делать в ситуации с Алексеем Навальным
- она сама разберется, а угрозы ввести новые санкции уже не новы, да и поводы найдутся всегда: РФ никогда ни в каком виде не нравилась Западу.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить его. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек
после приговора Навальному заявил, что ЕС должен опять вернуться к теме санкций в отношении РФ. А американский сенатор-республиканец Митт Ромни
заявил, что на этой неделе внесет законопроект о санкциях против "ответственных" лиц.
В беседе с РИА Новости лидер КПРФ отметил, что никогда не видел и не помнит такого в мировой практике, чтобы столько сотрудников иностранных посольств приходили на заседание суда. По мнению Зюганова, это, наверное, в основном были представители политических отделов посольств, поскольку "там довольно часто под прикрытием дипломатов работают разведчики".
"Надо понимать этот иностранный демарш: наша страна никогда не нравилась им, ни в виде Российской империи, ни советская держава, ни нынешняя Россия. Они всячески пытаются уязвить Россию. Уже господин Трамп за 4 года почти полсотни санкций наложил, на кого только не наложили: у нас 400 человек – руководителей высшего ранга попали под санкции, ничего нового нет. Поводы одни и те же, найдут в любое время и будут продолжать эту абсолютно омерзительную политику, поэтому надо проявлять свои достоинство, волю и характер", - подчеркнул Зюганов.
Политик добавил, что сегодня в стране имеется огромный запрос на перемены: люди недовольны низкими пенсиями, зарплатами, массовой безработицей, налогами, коррупцией, и что России нужна реальная политика, о чем давно говорит КПРФ. По его словам, когда же стране предлагают или неустойчивый курс, или "навальнятину" - и то, и другое плохо.
"Иностранцам посоветую – не лезьте к нам, мы справимся с этим. Мы видели, чем их "поход послов" закончился в Киеве: расстрелом власти и посадкой туда всяких мерзавцев. Видели недавно похожее и в Белоруссии: надули эту юбку (очевидно, имеется в виду экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская
– ред.), таскали по всем кабинетам, и опять эти послы. И сам факт, надо разобраться, кто их приглашал на суд: коронавирус, зачем они труда пришли, кто их туда пускал и на каком основании все это делается. Надо соблюдать свое достоинство, проводить достойную политику, но помнить: стране нужен новый курс и забота о трудящихся. А те, кто нарушает законы, ворует, жульничает, должны сидеть в тюрьме", - подытожил Зюганов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. По ее инициативе был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в Белоруссии фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.
Ранее супруг Светланы Тихановской, Сергей, собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Однако зарегистрировать инициативную группу смогла его жена, она впоследствии участвовала в президентских выборах.