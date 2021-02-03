https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595867764.html

Навального ждет второй карантин в колонии, сообщил источник

Навального ждет второй карантин в колонии, сообщил источник

В случае вступления решения Симоновского суда в законную силу блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию в ближайшие недели, где ему предстоит... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:27

2021-02-03T15:27

2021-02-03T15:27

замена условного срока навального

ив роше

дело братьев навальных

матросская тишина

михаил ефремов

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В случае вступления решения Симоновского суда в законную силу блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию в ближайшие недели, где ему предстоит пройти повторный 15-дневный карантин, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Симоновский суд Москвы накануне постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию, решение суда в силу пока не вступило.Навальный 17 января прибыл в Россию, суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения. После этого Навальный был помещен на двухнедельный карантин в трехместную камеру в СИЗО "Матросская тишина".В СИЗО №1 у него сейчас "адекватные" условия содержания, сообщали в ОНК: камера хорошая, освещения достаточно, тепло, есть телевизор и радио. По словам ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.Он добавил, что осужденного рекомендуется направлять в исправительную колонию поближе к месту жительства его семьи, однако окончательное решение принимает ФСИН в зависимости от наличия свободных мест.Кроме того, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы в колонии общего режима, могут быть - по своему желанию и с согласия ФСИН - оставлены в хозотряде изолятора или тюрьмы. Такая возможность обсуждалась в СМИ в случае с Михаилом Ефремовым, но в итоге артист "уехал" в белгородскую колонию.Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о его лечении. Результаты медицинского контроля обязательно заносятся в личную карточку арестанта.

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, ив роше, дело братьев навальных, матросская тишина, михаил ефремов, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия