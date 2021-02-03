https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595867764.html
Навального ждет второй карантин в колонии, сообщил источник
Навального ждет второй карантин в колонии, сообщил источник
В случае вступления решения Симоновского суда в законную силу блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию в ближайшие недели, где ему предстоит... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T15:27
2021-02-03T15:27
2021-02-03T15:27
замена условного срока навального
ив роше
дело братьев навальных
матросская тишина
михаил ефремов
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В случае вступления решения Симоновского суда в законную силу блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию в ближайшие недели, где ему предстоит пройти повторный 15-дневный карантин, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Симоновский суд Москвы накануне постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию, решение суда в силу пока не вступило.Навальный 17 января прибыл в Россию, суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения. После этого Навальный был помещен на двухнедельный карантин в трехместную камеру в СИЗО "Матросская тишина".В СИЗО №1 у него сейчас "адекватные" условия содержания, сообщали в ОНК: камера хорошая, освещения достаточно, тепло, есть телевизор и радио. По словам ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.Он добавил, что осужденного рекомендуется направлять в исправительную колонию поближе к месту жительства его семьи, однако окончательное решение принимает ФСИН в зависимости от наличия свободных мест.Кроме того, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы в колонии общего режима, могут быть - по своему желанию и с согласия ФСИН - оставлены в хозотряде изолятора или тюрьмы. Такая возможность обсуждалась в СМИ в случае с Михаилом Ефремовым, но в итоге артист "уехал" в белгородскую колонию.Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о его лечении. Результаты медицинского контроля обязательно заносятся в личную карточку арестанта.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замена условного срока навального, ив роше, дело братьев навальных, матросская тишина, михаил ефремов, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В случае вступления решения Симоновского суда в законную силу блогера Алексея Навального могут этапировать в колонию в ближайшие недели, где ему предстоит пройти повторный 15-дневный карантин, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Симоновский суд Москвы накануне постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Адвокаты заявили, что подадут апелляцию, решение суда в силу пока не вступило.
Навальный 17 января прибыл в Россию, суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения. После этого Навальный был помещен на двухнедельный карантин в трехместную камеру в СИЗО "Матросская тишина".
В СИЗО №1 у него сейчас "адекватные" условия содержания, сообщали в ОНК: камера хорошая, освещения достаточно, тепло, есть телевизор и радио. По словам ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова, Навальный оформил подписку на периодические издания, чтобы получать новости и быть в курсе событий.
"После этапирования в колонию Навальный пройдет первичный медицинский осмотр, после чего будет помещен в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что осужденного рекомендуется направлять в исправительную колонию поближе к месту жительства его семьи, однако окончательное решение принимает ФСИН в зависимости от наличия свободных мест.
Кроме того, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы в колонии общего режима, могут быть - по своему желанию и с согласия ФСИН - оставлены в хозотряде изолятора или тюрьмы. Такая возможность обсуждалась в СМИ в случае с Михаилом Ефремовым, но в итоге артист "уехал" в белгородскую колонию.
Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о его лечении. Результаты медицинского контроля обязательно заносятся в личную карточку арестанта.