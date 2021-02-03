https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595850253.html

Лавров рассказал о зашкаливающей истерике Запада из-за дела Навального

Лавров рассказал о зашкаливающей истерике Запада из-за дела Навального

Истерика Запада в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:21

2021-02-03T14:21

2021-02-03T14:59

замена условного срока навального

сергей лавров

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истерика Запада в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера.Корреспондент РИА Новости передавал, что на слушание прибыли более 15 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального – политическая акция, вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210202/ssha-1595769166.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, сергей лавров, алексей навальный, в мире