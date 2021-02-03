https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595789370.html

Правительство Японии выразило солидарность с позицией G7 по Навальному

Правительство Японии выразило солидарность с позицией G7 по Навальному

Правительство Японии подтвердило свою солидарность с позицией глав МИД стран G7 по делу Алексея Навального, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T09:09

2021-02-03T09:09

2021-02-03T09:22

замена условного срока навального

кацунобу като

g7

ив роше

алексей навальный

москва

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 3 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии подтвердило свою солидарность с позицией глав МИД стран G7 по делу Алексея Навального, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима."Нам известно о решении суда в Москве по поводу Навального. Правительство Японии, согласно заявлению министров иностранных дел стран "семерки", которое было принято на прошлой неделе, критикует задержание Навального Россией по политическим причинам и требует его освобождения без каких-либо условий. Также мы испытываем глубокое беспокойство в связи с задержаниями участников и журналистов на проходивших в России с прошлой недели мирных акциях протеста и настаиваем на их освобождении", - сказал Като журналистам.Главы МИД G7 и высокий представитель ЕС на прошлой неделе призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января. МИД России расценил заявление как "грубое вмешательство во внутренние дела".МИД РФ ранее советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy-1595770916.html

москва

япония

токио

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замена условного срока навального, кацунобу като, g7, ив роше, алексей навальный, москва, япония, токио, в мире