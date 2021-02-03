Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе
14:09 03.02.2021 (обновлено: 14:27 03.02.2021)
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В западных странах гораздо более жестокие законы и наказание, чем в России, за участие в незаконных акциях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений, или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения.
"В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, - им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании.
"И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", - добавил глава МИД РФ.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.