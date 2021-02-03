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Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе
Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе
В западных странах гораздо более жестокие законы и наказание, чем в России, за участие в незаконных акциях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:09
2021-02-03T14:27
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
новосибирск
замена условного срока навального
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В западных странах гораздо более жестокие законы и наказание, чем в России, за участие в незаконных акциях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений, или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения."И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", - добавил глава МИД РФ.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, замена условного срока навального, россия, сергей лавров, в мире

Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе

14:09 03.02.2021 (обновлено: 14:27 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В западных странах гораздо более жестокие законы и наказание, чем в России, за участие в незаконных акциях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений, или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения.
"В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, - им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании.
"И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", - добавил глава МИД РФ.
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В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковНовосибирскЗамена условного срока НавальногоРоссияСергей ЛавровВ мире
 
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