https://ria.ru/20210203/nakazanie-1595846752.html

Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе

Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе

В западных странах гораздо более жестокие законы и наказание, чем в России, за участие в незаконных акциях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:09

2021-02-03T14:09

2021-02-03T14:27

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

новосибирск

замена условного срока навального

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В западных странах гораздо более жестокие законы и наказание, чем в России, за участие в незаконных акциях, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений, или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения."И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций", - добавил глава МИД РФ.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".Вечером во вторник в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Алексея Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, замена условного срока навального, россия, сергей лавров, в мире