https://ria.ru/20210203/moskva-1595800255.html
Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального
Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Алексея Навального, когда решит вопросы с задержанными... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:25
2021-02-03T10:25
2021-02-03T10:37
россия
татьяна потяева
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Алексея Навального, когда решит вопросы с задержанными на акциях в столице.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Сторонники Навального ранее проводили несогласованные акции, есть задержанные, омбудсмены контролируют ситуацию.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
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россия, татьяна потяева, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия, замена условного срока навального, москва