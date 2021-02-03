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Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального
Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Алексея Навального, когда решит вопросы с задержанными... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:25
2021-02-03T10:37
россия
татьяна потяева
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Алексея Навального, когда решит вопросы с задержанными на акциях в столице.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.Сторонники Навального ранее проводили несогласованные акции, есть задержанные, омбудсмены контролируют ситуацию.
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россия, татьяна потяева, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия, замена условного срока навального, москва

Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального

10:25 03.02.2021 (обновлено: 10:37 03.02.2021)
 
© РИА НовостиОглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить Алексея Навального, когда решит вопросы с задержанными на акциях в столице.
"Я планирую, конечно. Но моя первоочередная задача - по задержанным, это горящие вопросы, потом уже все остальное", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Навального.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 08:54
Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Сторонники Навального ранее проводили несогласованные акции, есть задержанные, омбудсмены контролируют ситуацию.
 
РоссияТатьяна ПотяеваИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ГерманияШереметьево (аэропорт)ХимкиПроисшествияЗамена условного срока НавальногоМосква
 
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