https://ria.ru/20210203/ipoteka-1595779039.html

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T03:17

2021-02-03T03:17

2021-02-03T06:18

россия

ипотека

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

москва

ленинградская область

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краснодарский край

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье."Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения", — подчеркнула глава департамента.Она также напомнила, что сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край."Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима", — предложила Данилова.Правительство в качестве антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы примут в конце первого полугодия 2021 года. При этом Центробанк неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

https://realty.ria.ru/20210201/putin-1595507108.html

https://realty.ria.ru/20210201/ipoteka-1595426729.html

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россия, ипотека, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, санкт-петербург, экономика