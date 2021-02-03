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В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки
Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T03:17
2021-02-03T06:18
россия
ипотека
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
москва
ленинградская область
московская область (подмосковье)
краснодарский край
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье."Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения", — подчеркнула глава департамента.Она также напомнила, что сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край."Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима", — предложила Данилова.Правительство в качестве антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы примут в конце первого полугодия 2021 года. При этом Центробанк неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
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россия, ипотека, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), краснодарский край, санкт-петербург, экономика

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

03:17 03.02.2021 (обновлено: 06:18 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

"Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья", — считает собеседница агентства.

По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.
"Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения", — подчеркнула глава департамента.
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Она также напомнила, что сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.
"Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима", — предложила Данилова.
Правительство в качестве антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы примут в конце первого полугодия 2021 года. При этом Центробанк неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
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