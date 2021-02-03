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В Госдуме сравнили советы Госдепа с отравой
В Госдуме сравнили советы Госдепа с отравой
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал отравой для любой страны следование советам американского Госдепа. Так он прокомментировал призыв Вашингтона освободить... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T10:28
2021-02-03T10:28
замена условного срока навального
руслан бальбек
государственный департамент сша
сша
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал отравой для любой страны следование советам американского Госдепа. Так он прокомментировал призыв Вашингтона освободить блогера Алексея Навального, которому суд накануне заменил условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима."Госдеп постоянно требует от нас неприемлемые действия: то разоружиться, то Крым отдать, то покаяться непонятно в чем, теперь вот организатора массовых беспорядков выпустить. А чего ж они тогда своих дебоширов после штурма Капитолия в тюрьму сажают? То есть у нас можно драться с полицией, а у них это преступление", - сказал РИА Новости парламентарий.Бальбек напомнил о последствиях взаимодействия с США для Киева."Пусть раздают свои советы более внимательным слушателям, например, Украине, там им с открытым ртом внимают. Они уже насоветовали, что страна потеряла 30% территории, должна всему миру, и просвета не видно", - говорит депутат."Я бы даже сказал, что советы от Госдепа - это отрава для страны", - заключил Бальбек.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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замена условного срока навального, руслан бальбек, государственный департамент сша, сша, в мире

В Госдуме сравнили советы Госдепа с отравой

10:28 03.02.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал отравой для любой страны следование советам американского Госдепа. Так он прокомментировал призыв Вашингтона освободить блогера Алексея Навального, которому суд накануне заменил условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима.
"Госдеп постоянно требует от нас неприемлемые действия: то разоружиться, то Крым отдать, то покаяться непонятно в чем, теперь вот организатора массовых беспорядков выпустить. А чего ж они тогда своих дебоширов после штурма Капитолия в тюрьму сажают? То есть у нас можно драться с полицией, а у них это преступление", - сказал РИА Новости парламентарий.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 08:54
Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Бальбек напомнил о последствиях взаимодействия с США для Киева.
"Пусть раздают свои советы более внимательным слушателям, например, Украине, там им с открытым ртом внимают. Они уже насоветовали, что страна потеряла 30% территории, должна всему миру, и просвета не видно", - говорит депутат.
"Я бы даже сказал, что советы от Госдепа - это отрава для страны", - заключил Бальбек.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявила, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:15
"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
 
Замена условного срока НавальногоРуслан БальбекГосударственный департамент СШАСШАВ мире
 
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