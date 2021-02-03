https://ria.ru/20210203/ekspert-1595833216.html

Силовики не дали начаться беспорядкам в Москве, считает эксперт

Силовики не дали начаться беспорядкам в Москве, считает эксперт

Правоохранители вчера выполнили поставленную перед ними задачу не допустить массовых беспорядков в Москве, при большом количестве задействованных сил шансов... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T13:10

2021-02-03T13:10

2021-02-03T13:10

сильная россия

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правоохранители вчера выполнили поставленную перед ними задачу не допустить массовых беспорядков в Москве, при большом количестве задействованных сил шансов развернуться у участников несогласованной акции не было, заявил РИА Новости генерал-лейтенант полиции, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.Михайлов отметил, что власть определила жесткую тактику ведения диалога с участниками несогласованных акций, поэтому бурные протесты в дальнейшем вряд ли ожидаются.Вчера вечером в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра, сторонники Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.

https://ria.ru/20210203/moskva-1595800255.html

https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильная россия, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество