Силовики не дали начаться беспорядкам в Москве, считает эксперт
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правоохранители вчера выполнили поставленную перед ними задачу не допустить массовых беспорядков в Москве, при большом количестве задействованных сил шансов развернуться у участников несогласованной акции не было, заявил РИА Новости генерал-лейтенант полиции, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
"Им (правоохранителям - прим.) была поставлена задача не допустить массовых беспорядков и несанкционированных протестов. Они ее и решили. При таком количестве задействованных сил никакого искусства особого не требуется. Было очень много сотрудников правоохранительных органов, которые просто выполнили свою задачу... Перекрыли улицы, собрали наиболее активных протестующих, отвезли их в отделения полиции, сейчас с ними будут разбираться... При таком количестве сил, что ж отлично не сработать? Шансов у кого-то просто не оставалось", - сказал он.
Вчера, 10:25Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального
Михайлов отметил, что власть определила жесткую тактику ведения диалога с участниками несогласованных акций, поэтому бурные протесты в дальнейшем вряд ли ожидаются.
Вчера вечером в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра, сторонники Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.
Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".