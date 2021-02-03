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Силовики не дали начаться беспорядкам в Москве, считает эксперт
Силовики не дали начаться беспорядкам в Москве, считает эксперт
Правоохранители вчера выполнили поставленную перед ними задачу не допустить массовых беспорядков в Москве, при большом количестве задействованных сил шансов... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T13:10
2021-02-03T13:10
сильная россия
россия
ив роше
алексей навальный
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москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правоохранители вчера выполнили поставленную перед ними задачу не допустить массовых беспорядков в Москве, при большом количестве задействованных сил шансов развернуться у участников несогласованной акции не было, заявил РИА Новости генерал-лейтенант полиции, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.Михайлов отметил, что власть определила жесткую тактику ведения диалога с участниками несогласованных акций, поэтому бурные протесты в дальнейшем вряд ли ожидаются.Вчера вечером в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра, сторонники Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
https://ria.ru/20210203/moskva-1595800255.html
https://ria.ru/20210203/sud-1595787925.html
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сильная россия, россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество

Силовики не дали начаться беспорядкам в Москве, считает эксперт

13:10 03.02.2021
 
© РИА НовостиСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правоохранители вчера выполнили поставленную перед ними задачу не допустить массовых беспорядков в Москве, при большом количестве задействованных сил шансов развернуться у участников несогласованной акции не было, заявил РИА Новости генерал-лейтенант полиции, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
"Им (правоохранителям - прим.) была поставлена задача не допустить массовых беспорядков и несанкционированных протестов. Они ее и решили. При таком количестве задействованных сил никакого искусства особого не требуется. Было очень много сотрудников правоохранительных органов, которые просто выполнили свою задачу... Перекрыли улицы, собрали наиболее активных протестующих, отвезли их в отделения полиции, сейчас с ними будут разбираться... При таком количестве сил, что ж отлично не сработать? Шансов у кого-то просто не оставалось", - сказал он.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 10:25
Омбудсмен Москвы планирует посетить Навального
Михайлов отметил, что власть определила жесткую тактику ведения диалога с участниками несогласованных акций, поэтому бурные протесты в дальнейшем вряд ли ожидаются.
Вчера вечером в центре Москвы, в том числе в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра, сторонники Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный, собирались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. Союз журналистов России (СЖР) сообщал о задержаниях работавших на акциях представителей СМИ, несмотря на наличие у них опознавательных жилетов "Пресса", редакционных удостоверений и редакционных заданий.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Зарубежные СМИ прокомментировали решение российского суда по Навальному
Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время, указав, что "нельзя бить журналистов в жилетах".
Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
 
Сильная РоссияРоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваОбщество
 
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