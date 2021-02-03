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Эксперт оценил дальнейший диалог России и США после продления ДСНВ
Эксперт оценил дальнейший диалог России и США после продления ДСНВ
Завершение процедур по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - это важный шаг как на двустороннем уровне, так и в... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T18:08
2021-02-03T18:08
россия
договор снв-3
российская академия наук
сша
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Завершение процедур по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - это важный шаг как на двустороннем уровне, так и в контексте глобальной безопасности, однако это не означает, что дальнейший диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности будет успешным, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.При этом, добавил эксперт, очевидно и ожидаемо, что при всей готовности к такой работе приоритеты сторон отличаются."Для США ключевыми "проблемами" обозначены российский ядерный арсенал, не охваченный ДСНВ, а также растущий ядерный потенциал КНР. С российской стороны не стали повторять ранее озвученные тезисы про необходимость совместного определения нового "уравнения безопасности", важнейшим элементом которого является поиск решений в области контроля или ограничения средств, применимых для первого контрсилового удара, но, очевидно, соответствующие предложения остаются актуальными. В общем, поговорить в рамках стратегического диалога есть о чем", - сказал Стефанович.Необязательно, что точки соприкосновения и взаимоприемлемые решения будут выявлены и согласованы оперативно, если вообще будут найдены, добавил он."Также надо отметить, что лишним и даже вредным в американском заявлении выглядит упоминание неких российских враждебных действий, а также проблем с правами человека. Будем надеяться, что это, в первую очередь, обусловлено внутриполитическими вопросами, а также отношениями с союзниками США, и данные вопросы не будут влиять на ход консультаций по стратделам", - пояснил эксперт.Он также обратил внимание на необходимость оперативного перехода к практической реализации того, о чем заявлялось при продлении Договора."Важно скорее начать консультации, так как пять лет пролетят быстро. Тем более и Россия, и США в этот период будут подходить серьезные избирательные кампании, способные оказать влияние на подходы, в том числе в области контроля над вооружениями", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210203/ugroza-1595892946.html
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россия, договор снв-3, российская академия наук, сша, безопасность

Эксперт оценил дальнейший диалог России и США после продления ДСНВ

18:08 03.02.2021
 
© Александр КряжевРакетный комплекс "Тополь" на полигоне в Новосибирской области
Ракетный комплекс Тополь на полигоне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Завершение процедур по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) - это важный шаг как на двустороннем уровне, так и в контексте глобальной безопасности, однако это не означает, что дальнейший диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности будет успешным, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 17:12
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"Формализация продления ДСНВ – это, безусловно, хорошо. В определенной мере еще лучше и тот факт, что внешнеполитические ведомства двух стран в соответствующих заявлениях акцентировали необходимость дальнейшей совместной работы в области контроля над вооружениями и готовность к таковой", - сказал Стефанович.
При этом, добавил эксперт, очевидно и ожидаемо, что при всей готовности к такой работе приоритеты сторон отличаются.
"Для США ключевыми "проблемами" обозначены российский ядерный арсенал, не охваченный ДСНВ, а также растущий ядерный потенциал КНР. С российской стороны не стали повторять ранее озвученные тезисы про необходимость совместного определения нового "уравнения безопасности", важнейшим элементом которого является поиск решений в области контроля или ограничения средств, применимых для первого контрсилового удара, но, очевидно, соответствующие предложения остаются актуальными. В общем, поговорить в рамках стратегического диалога есть о чем", - сказал Стефанович.
Необязательно, что точки соприкосновения и взаимоприемлемые решения будут выявлены и согласованы оперативно, если вообще будут найдены, добавил он.
"Также надо отметить, что лишним и даже вредным в американском заявлении выглядит упоминание неких российских враждебных действий, а также проблем с правами человека. Будем надеяться, что это, в первую очередь, обусловлено внутриполитическими вопросами, а также отношениями с союзниками США, и данные вопросы не будут влиять на ход консультаций по стратделам", - пояснил эксперт.
Он также обратил внимание на необходимость оперативного перехода к практической реализации того, о чем заявлялось при продлении Договора.
"Важно скорее начать консультации, так как пять лет пролетят быстро. Тем более и Россия, и США в этот период будут подходить серьезные избирательные кампании, способные оказать влияние на подходы, в том числе в области контроля над вооружениями", - резюмировал эксперт.
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 18:06
Евросоюз прокомментировал продление ДСНВ Россией и США
 
РоссияДоговор СНВ-3Российская академия наукСШАБезопасность
 
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