В Петербурге назначили аресты 38 участникам незаконной акции 2 февраля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 35 административных арестов назначили суды Петербурга участникам несогласованной акции 2 февраля, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов города.
"Во Фрунзенский районный суд поступило 50 материалов в отношении участников несогласованного мероприятия 2 февраля, из них назначено 24 административных ареста и 26 штрафов", - приводит статистику одного из судов пресс-служба.
Всего районные суды города назначили 38 административных арестов, остальным были выписаны штрафы, одному человеку назначены обязательные работы, одно дело прекращено и 15 материалов возвращены полиции.
В пресс-службе судов отмечают, что в двух судах Красногвардейском и Сестрорецком материалы в отношении 41 человека еще рассматриваются.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел. В Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько десятков человек.
31 января, 15:46Навальный убил протест