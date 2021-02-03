https://ria.ru/20210203/aresty-1595938314.html

В Петербурге назначили аресты 38 участникам незаконной акции 2 февраля

В Петербурге назначили аресты 38 участникам незаконной акции 2 февраля

Более 35 административных арестов назначили суды Петербурга участникам несогласованной акции 2 февраля, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T23:33

2021-02-03T23:33

2021-02-03T23:33

алексей навальный

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 35 административных арестов назначили суды Петербурга участникам несогласованной акции 2 февраля, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов города.Всего районные суды города назначили 38 административных арестов, остальным были выписаны штрафы, одному человеку назначены обязательные работы, одно дело прекращено и 15 материалов возвращены полиции.В пресс-службе судов отмечают, что в двух судах Красногвардейском и Сестрорецком материалы в отношении 41 человека еще рассматриваются.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел. В Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько десятков человек.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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алексей навальный, санкт-петербург, происшествия