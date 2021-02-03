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В Петербурге назначили аресты 38 участникам незаконной акции 2 февраля
В Петербурге назначили аресты 38 участникам незаконной акции 2 февраля
Более 35 административных арестов назначили суды Петербурга участникам несогласованной акции 2 февраля, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T23:33
2021-02-03T23:33
алексей навальный
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 35 административных арестов назначили суды Петербурга участникам несогласованной акции 2 февраля, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов города.Всего районные суды города назначили 38 административных арестов, остальным были выписаны штрафы, одному человеку назначены обязательные работы, одно дело прекращено и 15 материалов возвращены полиции.В пресс-службе судов отмечают, что в двух судах Красногвардейском и Сестрорецком материалы в отношении 41 человека еще рассматриваются.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел. В Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько десятков человек.
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алексей навальный, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге назначили аресты 38 участникам незаконной акции 2 февраля

23:33 03.02.2021
 
© РИА НовостиВ Петербурге перекрыта Дворцовая площадь
В Петербурге перекрыта Дворцовая площадь - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Более 35 административных арестов назначили суды Петербурга участникам несогласованной акции 2 февраля, следует из сообщений объединённой пресс-службы судов города.

"Во Фрунзенский районный суд поступило 50 материалов в отношении участников несогласованного мероприятия 2 февраля, из них назначено 24 административных ареста и 26 штрафов", - приводит статистику одного из судов пресс-служба.

Всего районные суды города назначили 38 административных арестов, остальным были выписаны штрафы, одному человеку назначены обязательные работы, одно дело прекращено и 15 материалов возвращены полиции.
В пресс-службе судов отмечают, что в двух судах Красногвардейском и Сестрорецком материалы в отношении 41 человека еще рассматриваются.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Несогласованные акции прошли во время и после заседания суда, а также вечером во вторник в центре Москвы, в Петербурге и ряде других городов. Сторонники блогера выходили на проезжую часть, мешали движению автомобилей и пешеходов, что и стало поводом для возбуждения административных дел. В Петербурге в ходе несогласованной акции были задержаны несколько десятков человек.
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