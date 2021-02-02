https://ria.ru/20210202/volynkin-1595515838.html

Иван Волынкин: возобновлять вывозные рейсы для россиян не планируется

Иван Волынкин: возобновлять вывозные рейсы для россиян не планируется

В России пока не определились, будут ли требовать сертификат о прививке от коронавируса для получения российской визы, этот вопрос должен решаться на площадке... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:00

2021-02-02T11:00

2021-02-02T11:01

интервью - авторы

россия

иван волынкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

интервью

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В России пока не определились, будут ли требовать сертификат о прививке от коронавируса для получения российской визы, этот вопрос должен решаться на площадке Всемирной организации здравоохранения. О перспективах возобновления выдачи российских виз для иностранцев, системе электронных виз и о новых правилах эвакуации россиян, оказавшихся в трудном положении за рубежом, в интервью РИА Новости рассказал директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.– Эпидемиологическая ситуация во многих странах продолжает ухудшаться, ранее мутация коронавируса была выявлена в Великобритании, Италии, ЮАР, Бразилии. В этих условиях будет ли Россия приостанавливать процесс открытия границ, начатый летом? Может ли опять быть введен запрет на полеты в Турцию и Республику Корея, и продлено ограничение на полеты в Великобританию? Будут ли организованы рейсы для вывоза россиян, находящихся в Великобритании?– Решение о возобновлении авиасообщения и правилах пересечения государственной границы Российской Федерации в условиях пандемии принимается правительством на основании соответствия того или иного иностранного государства критериям, установленным Роспотребнадзором. В случае ухудшения санитарно-эпидемической ситуации в конкретных иностранных государствах оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ может быть принято решение о приостановке воздушных перевозок, как это было сделано в отношении Великобритании в декабре прошлого года.Что касается находящихся на ее территории российских граждан, планирующих возвратиться в РФ, то в условиях временной приостановки прямого регулярного авиасообщения между Россией и Великобританией можно рекомендовать россиянам воспользоваться альтернативными маршрутами, выбрав авиарейсы с пересадками. Осенью прошлого года было принято решение о прекращении ранее действовавшей программы вывозных рейсов, вопрос о ее возобновлении пока не обсуждался.В целом же мониторинг эпидемической ситуации, в том числе с прицелом на возможное возобновление международного авиасообщения, продолжается в межведомственном формате под эгидой оперштаба. В числе последних стран – Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар, решение о возобновлении воздушного сообщения с которыми было принято в январе.Как представляется, динамика восстановления привычных межчеловеческих контактов в мире во многом будет зависеть от темпов адаптации всего человечества к постпандемийным реалиям, как говорят медики, формирования устойчивого популяционного иммунитета. В этом смысле упрочению и дальнейшему развитию успехов ученых способствовало бы наращивание международного сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в частности, в производстве и совершенствовании вакцин. Российская Федерация открыта для международной кооперации в данной сфере. Так, например, тема организации лицензионного производства вакцины за рубежом уже обсуждается с нашими партнерами в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке.– Готова ли Россия в ближайшее время возобновить в своих консульствах за рубежом предварительный прием документов на оформление туристических виз? Когда выдача виз для иностранцев может быть возобновлена? Будет ли Россия требовать при оформлении визы сертификат о наличии прививок COVID-19?– Процедура оформления и выдачи виз не предполагает в принципе такого этапа, как предварительный прием визовых документов. Да это и не требуется: российские дипломатические представительства и консульские учреждения приступят к выдаче туристических виз незамедлительно после снятия правительством РФ ранее введенных временных ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Собственно, это уже произошло в тех странах, где визовая работа загранучреждений была возобновлена в привычном режиме после принятия соответствующих решений. Решение о введении требования об обязательном предъявлении иностранными гражданами при оформлении российской визы сертификата о наличии прививок от COVID-19 не принято, в настоящее время российское законодательство такого предписания не содержит.Вместе с тем стоит иметь в виду, что рядом заинтересованных ведомств прорабатывается поручение президента РФ о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 с использованием российских вакцин. При этом полагаем, что вопросы их международного признания, в том числе для целей пересечения государственных границ иностранных государств, должны обсуждаться в межправительственном формате на площадке ВОЗ, координирующей работу по внедрению международных медико-санитарных правил, представляющих собой ключевой глобальный инструмент по предотвращению трансграничного распространения болезней. Будут ли введены требования о предъявлении подобных сертификатов иностранными гражданами для въезда в Российскую Федерацию, пока неизвестно.– В Ростуризме ранее предложили увеличить список государств на оформление электронной визы, какие страны могут быть добавлены в этот список? Рассматривается ли сейчас возможность сделать электронную визу многократной и продлить сроки ее оформления до нескольких месяцев до даты поездки? Есть ли сейчас техническая возможность провести такую работу?– Единой электронной визой смогут воспользоваться граждане тех государств, перечень которых утвержден распоряжением правительства. При его формировании в первую очередь принимались во внимание те государства, граждане которых въезжали (до введения в марте прошлого года временных ограничений в условиях пандемии) по электронной визе в зоны пилотного проекта − на территорию Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.В настоящее время перечень включает 52 страны, в том числе страны-члены Евросоюза, Китай, Японию, Индию, Турцию и так далее. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств. Таким образом, мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт.При этом разрешенный срок пребывания граждан иностранных государств в Российской Федерации по единой электронной визе составляет 16 суток. Такой период был определен по итогам анализа среднего срока пребывания иностранного гражданина в России, а также продолжительности большинства мероприятий, которые иностранцы посещают в России, туристических поездок и деловых встреч.Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности.– Ростуризм также ранее предложил ввести 72-часовой безвизовый режим для транзитных авиапассажиров из других стран на всей территории России. Насколько оправданным вы считаете это предложение, и можно ли это будет сделать?– При кажущейся на первый взгляд благозвучности эта идея едва ли имеет хоть какой-то практический смысл. В соответствии с действующим законодательством транзитный проезд означает проезд через территорию Российской Федерацию иностранного гражданина, следующего из государства выезда в государство назначения − в третью страну. Если не брать в расчет показатели прошлого года, в котором пассажиропоток в Российскую Федерацию кратно снизился относительно соответствующих значений 2019 года, в общей сложности в 2019 году всеми российскими загранучреждениями было выдано менее 15 тысяч транзитных виз (срок их действия, кстати, согласно закону − до десяти дней) тем иностранцам, кто в действительности совершал длительные переезды различными видами транспорта через территорию России, что составило менее 0,5% от общего количества выданных виз. На этом фоне было выдано более 1,85 миллиона целевых туристических виз или почти 60% всех российских виз.Если же апологетами идеи безвизового транзита подразумевается нечто иное, например въезд иностранца из государства своего проживания в Российскую Федерацию через московский аэропорт, пребывание до трех суток в России и вылет обратно к себе домой через аэропорт Санкт-Петербурга (повторимся, это не является транзитом по смыслу законодательства), то такая идея тем более не заслуживает поддержки. В первую очередь в силу того, что режим безвизового въезда в Россию всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности, ставил бы в дискриминационное положение российских граждан, которым для въезда в соответствующие государства в любом случае требовалось бы прохождение визовых формальностей. Данная позиция ранее доводилась в том числе и до Ростуризма.– Планирует ли в ближайшее время Россия расширять сеть консульств и если да, то в каких странах?– Оптимизация российского консульского присутствия − один из наиболее чувствительных вопросов в контексте выполнения загранучреждениями функций по защите прав и законных интересов российских граждан за рубежом, особенно в странах с крупной российской диаспорой или популярных у российских туристов. При этом открытие новых консульств, как известно, связано с необходимостью решения вопроса финансирования соответствующих мероприятий. В ряду последних из открытых нами консульских точек − Генеральное консульство в Харбине (КНР), приступившее к работе в августе 2019 года. Продолжается урегулирование практических вопросов, связанных с учреждением Генконсульства России в Пхукете (Таиланд), которое уже открыло прием россиян для оказания ряда консульских услуг. Работа на данном направлении продолжается.– Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова ранее заявила, что нужно проработать вопрос консульского учета выезжающих за рубеж несовершеннолетних, которые участвуют в международных образовательных программах. Идет ли сейчас обсуждение этого вопроса? И полностью ли урегулированы детали пребывания в США тех подростков, которые ранее выехали в США по образовательной программе, но отказались возвращаться в Россию вывозными рейсами?– Исходим из того, что определение правил организации зарубежных школьных обменов относится скорее к компетенции Минпросвещения. Со своей стороны, разделяем мнение о целесообразности упорядочения системы организации школьных обменов, в том числе путем уточнения ответственности как направляющих, так и принимающих образовательных организаций, а также повышения взаимодействия этих организаций с родителями (законными представителями).Что касается консульского учета, то на сегодняшний день он носит добровольный характер. Рекомендуем нашим гражданам вставать на такой учет при каждом выезде за рубеж вне зависимости от цели и сроков предстоящей поездки. Это возможно сделать, заполнив онлайн-форму на профильном сайте МИД России. В случае необходимости российский консул сможет связаться с родственниками разыскиваемого лица.Острота ставшего резонансным в прошлом году сюжета с российскими школьниками, застрявшими в США в условиях пандемии, фактически сошла на нет. В результате предпринятых министерством и российским посольством в Вашингтоне мер было обеспечено возвращение на родину тех из них, чье обучение подошло к завершению, и кто высказал желание вернуться в Россию. При этом некоторые ребята, которые изъявили намерение продолжить учебу в США (и в этом они были поддержаны своими родителями), по-прежнему находятся за рубежом. Это их выбор.Со своей стороны, продолжаем держать на особом контроле тематику пребывания российских несовершеннолетних граждан за рубежом − для министерства и входящих в его систему консульских загранучреждений это традиционно один из приоритетных вопросов.– Несколько месяцев назад было опубликовано постановление правительства, которое рядом СМИ было воспринято как попытка перевести на коммерческую основу эвакуацию российских граждан из-за рубежа. Не могли бы вы прояснить ситуацию?– Да, опубликованные в некоторых СМИ материалы существенно исказили суть подхода к предоставлению помощи российским гражданам в возвращении из-за рубежа, который был закреплен в разработанном МИД России и опубликованном в установленном порядке проекте постановления правительства. К сожалению, вынуждены констатировать, что отдельные журналисты не сочли для себя возможным даже ознакомиться с последовавшим после этого развернутым комментарием консульского департамента министерства по данной тематике. Забыв обо всех правилах фактчекинга, такие редакции и далее предпочли разыгрывать карту сенсационности в ущерб правдивости публикуемой информации.Пользуясь случаем, давайте разберемся, какие, в принципе, имеются правовые механизмы оказания помощи российским гражданам в возвращении домой из-за рубежа, и как они работают на практике. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории иностранного государства постановлением правительства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года №1216 предусматривается комплекс мер по обеспечению эвакуации граждан РФ. Соответствующее решение об эвакуации принимается президентом. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и по отдельным решениям правительства. Такие эвакуационные мероприятия, в частности, проводились несколько лет назад в Йемене, Ливии.Особого внимания заслуживает тема организованного туризма. Некоторые эксперты даже поспешили упрекнуть МИД России в том, что в планы министерства входит обязать повторно оплачивать свои обратные билеты в Россию тех туристов, которые уже заплатили за свой турпакет туроператору, но оказались брошены за рубежом. Спешу разочаровать подобных экспертов: их высказывания свидетельствуют о полном незнании установленного порядка оказания экстренной помощи туристам. В частности, постановление правительства Российской Федерации от 11 августа 2020 года №1209 предусматривает, что возвращение в Россию клиентов российских туроператоров (в случае их банкротства, неисполнения своих обязательств согласно заключенным договорам и тому подобное) осуществляется на безвозмездной основе за счет средств объединения туроператоров "Турпомощь".– Могли бы вы подробнее рассказать о постановлении правительства о предоставлении помощи в возвращении в Россию тем, кто оказался в другой стране без средств существованию? Что именно поменялось в механизме оказания помощи россиянам за рубежом?– Базовыми принципами оказания помощи в рамках постановления правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года №370 являются ее безвозмездность и вместе с тем исключительность тех случаев, когда она предоставляется. Иными словами, должна быть зафиксирована непосредственная угроза жизни российскому гражданину. Возникает резонный вопрос: при обращении в консульство гражданина, у которого банально украли деньги на обратный билет в Россию, целесообразно ли действительно ждать, пока ситуация выйдет из-под контроля, чтобы быть в состоянии протянуть ему руку помощи? В этой связи и был предложен вариант, при котором гражданин, если он оценивает свои финансовые возможности, как не позволяющие ему самостоятельно оплатить возвращение в Россию, сможет обратиться в российское загранучреждение за возмездной помощью, которая ему будет оказана оперативно и без лишних бюрократических проволочек. При этом ему предоставлялся бы определенный период – несколько месяцев – на то, чтобы возместить государству те расходы, которые возникли в связи с приобретением ему проездных документов. По замыслу это позволило бы исключить случаи мошенничества и злоупотребления данным механизмом. Никакие проценты при этом, естественно, не начислялись бы.– Насколько соотносится инициатива МИД России с зарубежной практикой регулирования рассматриваемой сферы общественных отношений?– Разумеется, приступая к разработке постановления, мы тщательно изучили зарубежный опыт. Оставляя за скобками те государства, законодательство которых вовсе не регулирует вопросы оказания материальной помощи в возвращении своих граждан из-за рубежа, могу заявить: подавляющее большинство стран мира, имеющих в своем арсенале такие инструменты соцподдержки, оказывает ее на возмездной основе.Именно возвратные механизмы содействия экстренной репатриации, как показывает практика, являются наиболее эффективными и опосредованно подвигают граждан более ответственно и внимательно готовиться к зарубежным поездкам. Причем это могут быть не только краткосрочные беспроцентные ссуды по линии госорганов, но и, например, дистанционные микрозаймы для проверенных клиентов банков либо оплата страховыми компаниями согласно заранее заключенным договорам добровольного страхования. С учетом того, что наши граждане, к сожалению, зачастую выезжают за рубеж без страховки (тема страхования выезжающих за рубеж – предмет для отдельной обстоятельной дискуссии) либо с базовым полисом, попросту не покрывающим расходы на репатриацию, мы сосредоточились на модернизации именно механизмов государственной соцподдержки.В этом смысле иностранный опыт выглядит весьма убедительным. Так, в ключевых государствах-членах Евросоюза (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Франция) соответствующие функции, как правило, возложены на внешнеполитические ведомства, посольства и консульства, а выделение средств своим гражданам на цели репатриации носит возмездный характер. Причем зачастую предусмотрен перечень расходных статей, которые не могут финансироваться по государственной линии. Например, загранучреждения Австрии не оплачивают пребывание пациента в стационаре даже при неотложном медицинском вмешательстве. Финпомощь не оказывается вовсе в странах, не рекомендованных официальной Веной для посещения своими гражданами. При этом так называемый займ на возвращение на родину, размер которого может достигать 50 тысяч евро, в случае невыполнения обязательств по возврату подлежит принудительному взысканию в судебном порядке.Подданные Бельгии, которым были предоставлены денежные средства на возмездной основе (в консульстве оформляется долговая расписка), возвращают их в течение семи месяцев после возвращения на родину. В противном случае грозит принудительное взыскание через министерство финансов или в судебном порядке.Загранучреждения Германии в случае форс-мажора могут оплатить своему гражданину стандартный набор услуг: перелет, временное проживание, питание. Решение о финансировании принимается МИД ФРГ в течение 1-5 дней, после чего соответствующая информация передается в МВД ФРГ, которое выставляет счет и осуществляет контроль за погашением задолженности. Предусмотрено взыскание ее в судебном порядке. В целом же следует отметить, что германские власти оказывают такого рода помощь в исключительных случаях, как, например, в рамках недавней вывозной кампании в условиях пандемии.В обычное же время роль загранучреждений сводится к оказанию содействия в установлении лицом, попавшим в сложную жизненную ситуацию за рубежом, связи с его родственниками либо близкими для передачи требуемых денежных средств на возвращение, причем в этих целях могут задействоваться и ресурсы полицейского ведомства. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в большинстве своем немцы осознают риски зарубежных поездок и заблаговременно приобретают страховой полис с максимальным покрытием.Аналогичные возвратные механизмы предоставления материальной помощи практикуются и в других странах, граждане которых массово путешествуют по всему миру: США (может быть выдано 2 тысячи долларов США на все возможные расходы, связанные с возвращением на родину, которые подлежат возмещению в 30-дневный период после пересечения американской границы), Канада, Япония и так далее.

https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html

https://ria.ru/20200722/1574736719.html

https://ria.ru/20210121/turisty-1593938634.html

https://na.ria.ru/20210201/studenty-1595139349.html

https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html

https://ria.ru/20210130/turkmeniya-1595242249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью - авторы, россия, иван волынкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), интервью